معاون وزیر علوم: ۸۰۰ دانشجو در طرح بورسیه صنعت حمایت مالی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان سهشنبه ۱۸ آذر در نشست با صنعتگران استان قزوین که در دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: قزوین یکی از استانهای صنعتی با قدمت طولانی در کشور است. پس از انقلاب اسلامی، رشد بیرویهای در صنعت این استان شکل گرفت و به مرور، سراسر استان ماهیتی صنعتی پیدا کرد بنابراین امروز بیشترین مخاطبان ما صنعتگران هستند و باید به دغدغهها و نقطه نظرات آنان گوش دهیم.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههایی که معمولاً از زبان صنعتگران شنیده میشود، این است که «نیروی تربیتشده دانشگاهی به درد صنعت نمیخورد». این دیدگاه دقیق نیست. نظام آموزش عالی کشور توانسته است بسیاری از نیازهای صنعت را تأمین کند؛ اگر چنین نبود، ما نمیتوانستیم اینهمه مدیرعامل و مدیر موفق در دانشگاهها تربیت کنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در تماسها و جلسات متعددی که با صنعتگران داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید تغییراتی اساسی در تعامل دانشگاه و صنعت ایجاد شود. به همین منظور، طرح بورسیه صنعت و مشاغل را پایهگذاری کردیم تا پلی میان دانشگاه و صنعت ایجاد شود. اگر این پل ساخته نشود، هم کشور و هم صنعت، زیان خواهند دید.
معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: مدیران آیندهنگر و شرکتهای بزرگ امروز از خلاقیت و نوآوری سخن میگویند. سوال اینجاست که صنعت چگونه میتواند چنین خواستهای را محقق کند؟ پاسخ روشن است، با بهرهگیری از نیروی متخصصی که دانشگاهها تربیت میکنند. البته صنعت نیرویی میخواهد که «خاک صنعت را خورده باشد». هر صنعت ساختار و فرایندهای خاص خود را دارد و آشنایی با آن نیاز به زمان و تجربه دارد، به همین دلیل بورس صنعت را ایجاد کردیم تا دانشگاه بخشی از صنعت و صنعت بخشی از دانشگاه باشد.
وی اضافه کرد: برای مثال، فرض کنید در رشته شیمی، کارخانهای به متخصص شیمی برای تولید رنگ نیاز دارد و آموزشهای دانشگاهی میتواند پاسخگو باشد، برای مثال میتوان مشخص کرد که دانشجو باید ۱۰ واحد درسی تخصصی در حوزه رنگ را بگذراند. در این مسیر از اساتید دانشگاه و حتی صنعتگران باتجربه استفاده خواهیم کرد تا آموزشها کاربردیتر شود.
حبیبا عنوان کرد: اگر میخواهیم دانشجوی «مهارتورز» داشته باشیم که بتواند مشکلات صنعت را حل کند، باید دانشگاهها را به این سمت هدایت کنیم. به همین خاطر، ۳۰ واحد درسی صنایع بهصورت انعطافپذیر طراحی کردیم.
وی از کاهش زمان تحصیل در دانشگاه خبر داد و گفت: در مقطع کارشناسی که هماکنون ۱۳۶ واحد دارد، تلاش میکنیم این تعداد را به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ واحد کاهش دهیم تا بتوانیم مدت دوره کارشناسی را به سه سال تقلیل دهیم و زمان حضور مؤثر دانشجو در صنعت را افزایش دهیم.
صنایع بزرگ با دانشگاههای معتبر همفکری کنند
رئیس سازمان امور دانشجویان بیان کرد: همچنین پیشنهاد میشود صنایع بزرگ با دانشگاههای معتبر همکاری و همفکری داشته باشند و برای آینده صنعت کشور برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس طرح جدید، صنایع میتوانند تا سه برابر نیاز خود از طریق کنکور سراسری و با روش مصاحبه، دانشجو جذب کنند. این فرصت بسیار ارزشمندی است، زیرا صنایع قادر خواهند بود باهوشترین و مستعدترین افراد را برای تحصیل و کار انتخاب کنند.
حبیبا خاطرنشان کرد: دانشجویان برگزیده طبق این طرح، یک روز در هفته را در صنعت و سه ماه تعطیلات تابستان را بهصورت تماموقت در محیط صنعتی خواهند گذراند. به این ترتیب، آنها هم آموزش دانشگاهی دارند و هم تجربه واقعی صنعتی کسب میکنند. نتیجه چنین ترکیبی، پرورش نیروهایی خلاق و مبتکر است که هر صنعتی به آن نیاز دارد؛ تقاضا داریم صنایع از این فرصت ارزشمند استفاده کنند.
معاون وزیر علوم ادامه داد: نسل جدید، با نسلهای پیشین بسیار متفاوتاند. درک این نسل کاری بزرگ است. آنان هوشمند، تحلیلگر و آشنا با فناوریاند. اکثر کشورها نسبت به این نسل خوشبین هستند و ما نیز باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: این نسل در بستر اینترنت رشد کرده و با فضای مجازی مأنوس است، بنابراین فرصت بیبدیلی برای نوآوری در اختیار کشور قرار دارد. در عین حال، بسیاری از افراد این نسل احساس ناامیدی میکنند که تا حدی قابل درک است. طرح «بورسیه صنعت و مشاغل» میتواند چشماندازی روشن و امیدبخش برای آینده آنان ترسیم کند.
حبیبا گفت: ما یک وظیفه ملی داریم و باید دست به دست هم دهیم تا در دل جوانان امید ایجاد کنیم. هر دانشجو باید با مهارتآموزی، آینده شغلی خود را مشخص کند. صنعت نیز میتواند با حمایت مالی از این برنامه، در دل دانشجو علاقه ایجاد کرده و امید به آینده را در او تقویت کند.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان سخنانش یادآور شد: این روند نشان میدهد که صنایع میتوانند با همین مسیر، آینده صنعتی کشور را رقم بزنند. امیدواریم در سالهای آینده شاهد رقابت سالم و سازنده میان صنایع برای جذب و پرورش استعدادهای جوان باشیم.
