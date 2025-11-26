فرماندار دیلم: بسیج نماد وفاق ملی و همراه همیشگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح چهار شنبه در همایش سراسری رزمندگان، ایثارگران و بسیجیان در مصلی جمعه امیرالمؤمنین (ع) شهر دیلم همزمان با سراسر کشور، بر، با تبریک هفته بسیج، این نهاد را «مایه همدلی، وفاق و همافزایی» در جامعه دانست و بر نقش آن در امنیت، سازندگی و انسجام ملی تأکید کرد.
فرماندار دیلم در جمع بسیجیان با اشاره به گستردگی اقشار مختلف بسیج، گفت: بسیج، ظرفیت عظیمی است که در همه عرصهها در کنار حاکمیت و مردم حضور داشته و نقش آن در تقویت وفاق ملی کاملاً مشهود است.
وی با بیان اینکه شعار دولت چهاردهم، وفاق ملی است، افزود: بسیج همواره فراتر از دستهبندیها و مرزبندیهای سیاسی عمل کرده و با روحیه جهادی و مردمی خود، به تقویت وحدت و آرامش اجتماعی کمک کرده است.
کاظمی حضور نسل جوان در دفاع مقدس را نشانهای از عمق اعتقاد و آمادگی نیروهای مردمی برای دفاع از آرمانهای انقلاب دانست و گفت: دانشآموزان بسیجی در دوران دفاع مقدس در جبههها حضور یافتند و امروز نیز همین روحیه ایثارگری در جوانان ما وجود دارد.
وی بسیج را لشکری کارآمد، کمهزینه و همیشه حاضر در صحنه توصیف کرد و افزود: بسیج در سازندگی، امدادرسانی، بحرانها و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نقشآفرین بوده و توانسته بهعنوان بازوی مهم حاکمیت و مردم عمل کند.
فرماندار دیلم با تأکید بر لزوم تبعیت از ولایت فقیه گفت: همه ما وظیفه داریم گوشبهفرمان ولایت و مقام معظم رهبری باشیم و در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمام توان گام برداریم.
نظر شما