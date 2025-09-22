️رژه موتوری در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رژه موتوری نیروهای بسیج با حضور مردم و مسئولان در سطح شهر دیلم برگزار شد.

این مراسم با حضور کاظمی فرماندار دیلم، سرهنگ سلیمی، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) شهرستان دیلم، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران و جمعی از رزمندگان و بسیجیان شهرستان نیز همراه بود.

پس از رژه موتوری، مقامات حاضر در آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام شهر دیلم شرکت کردند و با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

فرماندار دیلم در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت ایثارگری‌های رزمندگان، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.