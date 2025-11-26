به گزارش خبرنگار مهر، حسن بازیار ظهر چهارشنبه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این بازدید با هدف پایش فعال بیماری‌های دامی، بررسی وضعیت بهداشتی دام‌ها، ارزیابی احتمال بروز بیماری‌های واگیر ازجمله تب برفکی و بابزیوز و همچنین بررسی شرایط نگهداری و مدیریت تغذیه دام‌ها انجام شد.

وی افزود: در جریان این برنامه میدانی، وضعیت گله‌ها به‌صورت دقیق مورد معاینه قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تقویت اقدامات پیشگیرانه، بهبود بهداشت دامداری‌ها و ارتقای سطح ایمنی دام‌ها به دامداران ارائه شد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی استان بوشهر ادامه داد: بر استمرار چنین بازدیدهای دوره‌ای تأکید داریم و آن را گامی مهم در کنترل بیماری‌های دامی، حمایت از تولیدکنندگان و تضمین سلامت دام و فرآورده‌های دامی می‌دانیم.