ضرر سالانه ۱۱۸ میلیارد دلاری انگلیس به خاطر خروج از اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، روزنامه ایندیپندنت انگلیس گزارش داد که خروج این کشور از اتحادیه اروپا، یا همان برگزیت، به از دست رفتن سالانه ۹۰ میلیارد پوند، معادل ۱۱۸ میلیارد دلار، درآمد سالانه مالیاتی برای انگلیس منجر شده است.

بر اساس گزارش اداره ملی تحقیقات اقتصادی کتابخانه مجلس عوام انگلیس، خسارت خروج از اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور که شامل از دست رفتن درآمد مالیاتی قابل توجهی شده، بیشتر از میزان مورد انتظار بوده است.

در گزارش این مرکز آمده است که اگر انگلیس به خاطر برگزیت حاصل از رفراندوم سال ۲۰۱۶ از اتحادیه اروپا خارج نمی‌شد، ۶ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتری در شرایط کنونی داشت؛ از طرفی به خاطر خروج از اتحادیه اروپا سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۷۰۰ تا ۳۷۰۰ پوند کاهش یافته است.

نیک هاروی، مدیرعامل مؤسسه «حرکت اروپایی انگلیس»، می‌گوید که بی ثباتی پیش آمده ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سفره تک تک ما مردم انگلیس را طی ۹ سال گذشته کوچک‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: خروج از اتحادیه اروپا هم در سطح ملی و هم برای تک تک شهروندان خسارت داشته و در کنار میلیاردها پوند ضرر مالیاتی سالانه برای دولت، هر کدام از ما هم هزاران پوند فقیرتر شده‌ایم.