به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایهزاده ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت جانبازان و توانیابان استان زنجان با بیان اینکه پشتوانهسازی برای تیمهای ورزشی افراد دارای معلولیت با چالش جدی روبهرو است، گفت: تیم والیبال نشسته ایران قهرمان جهان است، اما تعداد تیمهای فعال در این رشته کافی نیست و باید جوانان بیشتری جذب شوند تا مسیر موفقیت پایدار بماند.
با اشاره به برگزاری مسابقات بینالمللی امارات در سال جاری افزود: هشت رشته از ۹ رشته پارالمپیکی در این رقابتها حضور دارند و لازم است رشتههایی مانند تیر و کمان، وزنهبرداری و تنیس روی میز که پیشتر فعال بودهاند، دوباره تقویت و توسعه یابند.
وی با اشاره به عملکرد قابلقبول زنجان در سالهای اخیر اظهار کرد: استان زنجان در سال ۱۴۰۰ رتبه پنجم کشور را داشت و در سال ۱۴۰۳ به رتبه ششم رسید که نشاندهنده وجود استعدادهای فراوان و مدیریت مطلوب در این استان است.
کوهپایهزاده با تأکید بر نقش فناوری، آموزشهای علمی، بررسیهای بیومکانیکی، تغذیه و فیزیولوژی ورزشی در توسعه ورزش جانبازان و معلولان گفت: در بخش همگانی عملکرد خوبی داشتهایم اما در بخش حرفهای به موفقیتهای مورد انتظار نرسیدهایم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان زنجان افزود: با وجود جمعیت کم، زنجان هنوز ظرفیت رشد دارد و میتواند چند رتبه دیگر در کشور ارتقا یابد.
رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان بر لزوم استفاده از همه ظرفیتهای استان، توسعه همکاریهای بینبخشی، جذب نیروی متخصص و اقتصادیکردن ورزش تأکید کرد و گفت: افزایش درآمدهای پایدار، بهرهگیری از توان علمی دانشگاهها و افزودن اعضای افتخاری به هیئتهای ورزشی باید جدی گرفته شود.
کوهپایهزاده با اشاره به نبود هیئتهای فعال در شهرستانهای ماهنشان و طارم، از عقبماندگی تاریخی در حوزه ورزش افراد دارای ناتوانی ذهنی و جسمی سخن گفت و افزود: برنامهریزی جدی برای حضور پرقدرت در پارالمپیک آینده، بهویژه در رشتههایی مانند بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته ضروری است.
وی همچنین بر افزایش تعداد ورزشکاران و تیمهای اعزامی، بهبود نسبت زنان به مردان و سرمایهگذاری ویژه در رشتههای ورزشی بانوان تأکید کرد و گفت: استفاده بهتر از سامانههای ثبتنام برخط میتواند فرآیند استعدادیابی را تسهیل و گستردهتر کند.
در این مجمع انتخاباتی طیب یوسفی امیری با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی به عنوان سکاندار رئیس هیئت جانبازان و توان یابان استان زنجان انتخاب شد.
