به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، علیرضا قربانی ۲۹ نوامبر مصادف با ۹ آذر ساعت ۲۰ در سالن اپرای دُبِی با ظرفیت ۲ هزار نفر به اجرای موسیقی می‌پردازد. تمامی اعضای ارکستر ۲۰ نفره این اجرا از نوازندگان ایرانی هستند که همراه با علیرضا قربانی راهی دُبِی می‌شوند.

همچنین تور کنسرت «ایرانم» از ۱۱ آذر در فضای باز ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر روی صحنه می‌رود.

زمان آغاز فروش بلیت اجراهای بوشهر به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند. حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

رپرتوار تورکنسرت «ایرانم» شامل قطعات «نیست شو»، «بوی گیسو»، «هم گناه»، «هم قفس»، «خیال خوش»، «مرا ببخش»، «شیدا»، «هنوز عشق تو (ماهور)»، «شوشتری»، «مست عشق»، «ارغوان»، «بی‌گناه»، «در زلف تو آویزم»، «پل» و «پرواز قوها» است.

این تورکنسرت پیش‌تر در تهران، یزد و اهواز و همچنین در استانبول و شهرهای ونکوور، کلگری، مونترال و تورنتوی کانادا روی صحنه رفته است.