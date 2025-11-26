  1. جامعه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

پرواز دقیق و نجات بخش خلبان هلال احمر در مهار آتش جنگل های گلستان

عملیات اطفای حریق در جنگل های گلستان با پروازهای حساب شده خلبان هلال احمر سرعت گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در حال حاضر، آتش جنگل‌های الیت چالوس مهار شده، اما در دو استان گلستان و آذربایجان شرقی شاهد حریق‌های گسترده‌ای در جنگل‌ها هستیم.

به دلیل حریق استان گلستان در جنگل‌های کلاله، مینودشت و گالیکش، یک فروند بالگرد هلال‌احمر از صبح امروز به‌طور مستمر در حال عملیات است و تاکنون ۴ سورتی پرواز انجام داده است‌.

همچنین ۳۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر نیز در منطقه حضور دارند و در حال مهار آتش و امدادرسانی به مناطق درگیر حریق هستند.

مهارت خلبان بالگرد هلال احمر در عملیات اطفای حریق جنگل‌های گلستان بسیار قابل توجه بوده است.

محدثه رمضانعلی

