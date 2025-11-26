پرواز دقیق و نجات بخش خلبان هلال احمر در مهار آتش جنگل های گلستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در حال حاضر، آتش جنگل‌های الیت چالوس مهار شده، اما در دو استان گلستان و آذربایجان شرقی شاهد حریق‌های گسترده‌ای در جنگل‌ها هستیم.

به دلیل حریق استان گلستان در جنگل‌های کلاله، مینودشت و گالیکش، یک فروند بالگرد هلال‌احمر از صبح امروز به‌طور مستمر در حال عملیات است و تاکنون ۴ سورتی پرواز انجام داده است‌.

همچنین ۳۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر نیز در منطقه حضور دارند و در حال مهار آتش و امدادرسانی به مناطق درگیر حریق هستند.

مهارت خلبان بالگرد هلال احمر در عملیات اطفای حریق جنگل‌های گلستان بسیار قابل توجه بوده است.