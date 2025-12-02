  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان

عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از ادامه عملیات پشتیبانی این سازمان در آتش‌سوزی گسترده جنگل توسکستان استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع منطقه باغ‌شاه واقع در جنگل توسکستان در محور گرگان به علی‌آبادکتول، ساعت ۱۳:۵۹، دهم آذر ماه ۱۴۰۴، از سوی اداره‌کل منابع طبیعی گلستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام تیم‌های عملیاتی گفت: پس از دریافت گزارش، تیم کشیک اضطراری شعبه گرگان به همراه امداد هوایی استان وارد عملیات شدند. در این مأموریت ۲۰ نیروی عملیاتی و ۴ دستگاه ناوگان لجستیکی شامل یک آمبولانس، یک فروند بالگرد و دو خودروی کمک‌دار سبک به‌کار گرفته شد.

کبادی افزود: بالگرد اعزامی‌برای اطفای حریق در مجموع ۷ ساعت و ۵ دقیقه پرواز داشته و ۳۲ سورت پرواز انجام داده است. همچنین طی ۱۱ مرحله آبگیری، عملیات مهار آتش پشتیبانی شده و ۱۵ نفر نیروی اطفاگر نیز برای دسترسی به مناطق صعب‌العبور توسط بالگرد به محل منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در خاتمه تأکید کرد: با توجه به گستردگی حریق، عملیات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش و فعالیت مستمر هستند.

کد خبر 6675952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها