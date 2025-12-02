به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع منطقه باغ‌شاه واقع در جنگل توسکستان در محور گرگان به علی‌آبادکتول، ساعت ۱۳:۵۹، دهم آذر ماه ۱۴۰۴، از سوی اداره‌کل منابع طبیعی گلستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام تیم‌های عملیاتی گفت: پس از دریافت گزارش، تیم کشیک اضطراری شعبه گرگان به همراه امداد هوایی استان وارد عملیات شدند. در این مأموریت ۲۰ نیروی عملیاتی و ۴ دستگاه ناوگان لجستیکی شامل یک آمبولانس، یک فروند بالگرد و دو خودروی کمک‌دار سبک به‌کار گرفته شد.

کبادی افزود: بالگرد اعزامی‌برای اطفای حریق در مجموع ۷ ساعت و ۵ دقیقه پرواز داشته و ۳۲ سورت پرواز انجام داده است. همچنین طی ۱۱ مرحله آبگیری، عملیات مهار آتش پشتیبانی شده و ۱۵ نفر نیروی اطفاگر نیز برای دسترسی به مناطق صعب‌العبور توسط بالگرد به محل منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در خاتمه تأکید کرد: با توجه به گستردگی حریق، عملیات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش و فعالیت مستمر هستند.