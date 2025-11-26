به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: عملیات اطفای حریق که با هدف انتقال آب به کانون حریق در مناطق صعب‌العبور انجام شد، در شرایطی صورت گرفت که شیب تند، مسیرهای دشوار و عدم دسترسی مناسب کار را برای نیروهای اطفای حریق بسیار سخت کرده بود.

با وجود این شرایط دشوار، آتش‌نشانان با تلاش شبانه‌روزی توانستند مسیر لوله‌کشی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسانده و این عملیات آب رسانی به‌عنوان طولانی‌ترین عملیات لوله‌کشی انتقال آب در جهان شناخته می‌شود و نمایانگر تخصص، توان عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی ایران است.