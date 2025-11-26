  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

ثبت رکورد جدید لوله‌کشی اطفای حریق در جهان توسط آتش‌نشانان در الیت

ثبت رکورد جدید لوله‌کشی اطفای حریق در جهان توسط آتش‌نشانان در الیت

آتش‌نشانان شهرهای تهران و کرج موفق به اجرای عملیات ۲۵۰۰ متر لوله‌کشی انتقال آب برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: عملیات اطفای حریق که با هدف انتقال آب به کانون حریق در مناطق صعب‌العبور انجام شد، در شرایطی صورت گرفت که شیب تند، مسیرهای دشوار و عدم دسترسی مناسب کار را برای نیروهای اطفای حریق بسیار سخت کرده بود.

با وجود این شرایط دشوار، آتش‌نشانان با تلاش شبانه‌روزی توانستند مسیر لوله‌کشی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسانده و این عملیات آب رسانی به‌عنوان طولانی‌ترین عملیات لوله‌کشی انتقال آب در جهان شناخته می‌شود و نمایانگر تخصص، توان عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی ایران است.

کد خبر 6668562
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها