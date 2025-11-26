  1. جامعه
  2. شهری
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

اکران دیوارنگاره «همبستگی اقوام ایرانی» در پایانه مسافربری غرب

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران از اکران دیوارنگاره «همبستگی اقوام ایرانی» در پایانه مسافربری غرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران گفت: دیوارنگاره همبستگی اقوام ایرانی با همکاری ویژه سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پایانه مسافربری غرب به بهره برداری رسید.

وی افزود: ین نقاشی دیواری، بیش از یک تصویر، بیانیه‌ای از هویت پرافتخار و تاریخ پرفروغ ایران اسلامی است که تنوع بی‌بدیل فرهنگی این مرزوبوم را در بستر یکپارچگی ملی به تصویر می‌کشد.

رحمانی گفت: این اثر، گواهی است بر این حقیقت که ما ملتی واحد و استوار هستیم که در سایه پرچم سه‌رنگ مقدس جمهوری اسلامی ایران، چون پیکری واحد و منسجم، به‌سوی آینده‌ای درخشان گام برمی‌داریم.

محدثه رمضانعلی

