اکران دیوارنگاره «همبستگی اقوام ایرانی» در پایانه مسافربری غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران گفت: دیوارنگاره همبستگی اقوام ایرانی با همکاری ویژه سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پایانه مسافربری غرب به بهره برداری رسید.
وی افزود: ین نقاشی دیواری، بیش از یک تصویر، بیانیهای از هویت پرافتخار و تاریخ پرفروغ ایران اسلامی است که تنوع بیبدیل فرهنگی این مرزوبوم را در بستر یکپارچگی ملی به تصویر میکشد.
رحمانی گفت: این اثر، گواهی است بر این حقیقت که ما ملتی واحد و استوار هستیم که در سایه پرچم سهرنگ مقدس جمهوری اسلامی ایران، چون پیکری واحد و منسجم، بهسوی آیندهای درخشان گام برمیداریم.
نظر شما