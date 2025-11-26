نوسازی معابر منطقه ۴ تهران بعد از ۲۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران در جریان تشریح گزارش محلهگردی محلات شمسآباد و مجیدیه شمالی که در صحن شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد، با گرامیداشت هفته بسیج و یادآوری نقش این منطقه در دوران دفاع مقدس گفت: منطقه ۴ پهناورترین، پرجمعیتترین و به نوعی پرچالش تر ین منطقه پایتخت است که تنوع فرهنگی و اجتماعی بالایی دارد و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیشترین آسیبها را متحمل شده است؛ بهگونهای که ۱۷ نقطه آن مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۳ هزار واحد مسکونی آسیب دید.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران خسارات ناشی از این دوران افزود: واحدهای نیازمند به تعمیرات جزئی و متوسط و نیز واحدهای نیازمند مقاومسازی و نوسازی بهصورت کامل مورد رسیدگی قرار گرفتهاند. برای ساکنان ۱۶۰ واحد مسکونی ودیعه مسکن پرداخت شده و اجارهبها نیز ماهیانه به صورت منظم پرداخت میشود و ۳۵۰ نفر از شهروندان آسیبدیده به مدت ۱۰۰ روز در هتلها اسکان داده شدند. دستور نقشه سیستمی برای واحدهای نیازمند تخریب و نوسازی نیز اخذ شده و پیگیریها در این بخش با جدیت ادامه دارد.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سکونتی در محلات شرقی منطقه چهار اظهار کرد: محلات شمیران نو و خاک سفید نیازمند توجه ویژه مدیریت شهری هستند. در ناحیه ۶ و ۷ این منطقه و بهویژه در این دو محله، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ساکن هستند که عمده آنان از مستضعفترین شهروندان پایتخت به شمار میروند و در عین حال جزو سرمایههای مهم انقلاب محسوب میشوند.
به گفته وی، مهمترین رنج و مطالبه این ساکنان، بلاتکلیفی سند املاک و مشکلات حقوقی ناشی از آن است که زندگی روزمره و امکان برنامهریزی برای آینده را برای بسیاری از خانوادهها دشوار کرده است.
شهردار منطقه ۴ با تأکید بر ضرورت ورود دستگاههای ذیربط به این موضوع افزود: مشکلات عدیدهای در این دو محله وجود دارد و رفع بلاتکلیفی سند املاک بدون همراهی و همکاری دستگاههای متولی امکانپذیر نیست. تقاضای ما این است که با همافزایی بین شهرداری، شورای شهر و سایر نهادهای مسئول، روند تعیین تکلیف اسناد مالکیت در خاک سفید و شمیران نو تسریع شود تا شهروندان بتوانند از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
موسوی همچنین با اشاره به گزارش ارائهشده درباره محلات شمسآباد و مجیدیه شمالی گفت: این محلات از نظر تعداد فضاهای سبز، کمبرخوردار نیستند و وجود ۳۷ بوستان و ۱۰ پاتوق محلی در این محدوده کمنظیر است؛ اما آنچه اهمیت دارد، رسیدگی مستمر، نگهداشت کیفی و بهروز سازی این بوستانهاست.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد "جاده سلامت" در معابر منتهی به بوستانها افزود: میتوان با ساماندهی این محورهای پیادهراهی، فضایی ایمن و مناسب برای پیادهروی و فعالیتهای ورزشی شهروندان فراهم کرد و سرزندگی محلات را افزایش داد.
شهردار منطقه ۴ در ادامه با تأکید بر لزوم ارتقای سیما و منظر شهری در این بخش از شهر تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای مناسب زیرساختی، برخی محلات از جمله شمسآباد و مجیدیه شمالی از نظر ظاهر شهری و کیفیت محیط، نیازمند رسیدگی جدیتر هستند. آسفالت اصولی معابر، بهبود روشنایی، ساماندهی بافت فرسوده، زیباسازی فضاهای عمومی و تکمیل تجهیزات شهری در دستور کار منطقه قرار دارد.
موسوی در پایان با قدردانی از همراهی اعضای شورای شهر و مطالبهگری شهروندان تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه ۴ با اتکا به ظرفیتهای مردمی و در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، حل مشکلات تاریخی محلاتی چون خاک سفید، شمیران نو، مجیدیه و شمسآباد را بهصورت ویژه دنبال میکند و تلاش دارد با تکمیل پروژههای عمرانی و اجتماعی، کیفیت زندگی شهروندان را به شکل ملموسی ارتقا دهد.
