به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا نوروزپور در هفتمین دوره جشنواره «بورس و رسانه» که در سالن همایش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با اشاره به شرایط امنیت روانی جامعه گفت: «در وضعیتی قرار داریم که نرخ امنیت روانی رو به کاهش است و یکی از پایه‌های این امنیت، توان مردم در پیش‌بینی آینده است.» او تأکید کرد که بازار سرمایه بیش از هر عرصه دیگری به «قطعیت» نیاز دارد و افزود: «پول، ترسوترین عنصر اقتصاد است و تنها در سایه اطمینان و روایت پایدار حرکت می‌کند.»

معاون وزیر ارشاد، کاهش عدم‌قطعیت را مهم‌ترین مأموریت خبرنگاران اقتصادی دانست و افزود: «رسانه باید تلاش کند تنش روانی جامعه را کم کند و با ارائه تحلیل‌های دقیق و راه‌حل‌محور، افق قابل پیش‌بینی‌تری پیش‌روی مردم ترسیم کند.»

او با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد مردم و خصوصا مشارکت‌کنندگان جدید بازار سرمایه فاقد سواد مالی کافی هستند گفت: «روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی نباید در سطح بماند و تنها به پوشش لحظه‌ای و هیجانی بسنده کند. رسالت اصلی رسانه، آگاهی‌بخشی و ساختن سواد مالی جامعه است؛ رسانه یا سرمایه‌گذار می‌سازد، یا قمارباز.»

نوروزپور همچنین به اهمیت آموزش رسانه‌ای در اصلاح نگرش جامعه نسبت به سرمایه‌گذاری و فقر اشاره کرد و افزود: «شی جین‌پینگ جمله مهمی دارد: نخست باید فقر را از ذهن مردم زدود تا بتوان آن را از سرزمین زدود. رسانه اگر در آموزش نقش فعال ایفا کند، می‌تواند همین تغییر ذهنیت را در جامعه ایرانی رقم بزند.»

او با تأکید بر عبور از روزنامه‌نگاری توصیفی به روزنامه‌نگاری تحلیلی–ساختاری گفت: «خبرنگار اقتصادی باید از انتشار تیترها و محتوای هیجانی فاصله بگیرد و به سمت تحلیل روندها، ریسک‌ها و راه‌حل‌ها حرکت کند. این همان نقشی است که اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند و بازار را از کوتاه‌مدت‌اندیشی به سمت افق بلندمدت هدایت می‌کند.»

این نشست با تقدیر از روزنامه‌نگاران برگزیده بورس و فعالان رسانه‌های اقتصادی به کار خود پایان داد.