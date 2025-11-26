به گزارش خبرنگار مهر، محسن صفری‌پور، در رزمایش هفته بسیج و به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین اظهار داشت: طی سال گذشته در قالب قرارگاه‌های اعتلای بسیج، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و امنیتی به اجرا درآمده است.

صفری‌پور با اشاره به بازدید مسئولان شهرستان از نمایشگاه هفته بسیج افزود: در پیشوا ۹۳ پایگاه بسیج با ۱۸ قشر مختلف فعالیت دارند و این حضور فعالانه، بیانگر روحیه حماسی مردم و انسجام سازمان‌یافته نیروهای مردمی است.

وی در ادامه به اقدامات قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: از شب یلدا تا آغاز سال جدید و همچنین در ماه مبارک رمضان، بیش از ۱۵ هزار بسته معیشتی و لوازم‌التحریر در سطح پیشوا توزیع شده است.

فرمانده سپاه پیشوا با معرفی مرکز فرهنگی و اقتصادی شهید معزی عنوان کرد: این مرکز با مساحت حدود ۱۲۰۰ متر مربع خدمات اقتصادی، مهد قرآن و پیش‌دبستانی را به اهالی شهرک نقش جهان ارائه می‌دهد.

صفری‌پور همچنین از برگزاری یادواره‌های شهدای شهرستان و راه‌یابی گروه‌های سرود بسیج به مراحل کشوری خبر داد و افزود: حمایت از نخبگان و دانش‌آموزان فعال علمی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: طی سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان پرداخت شده و در حوزه زنان و خانواده نیز هشت مهدکودک و پیش‌دبستانی به بهره‌برداری رسیده است.

فرمانده سپاه پیشوا در پایان با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه دفاعی–امنیتی گفت: در طول سال، ۳۹۵ تور ایست و بازرسی و بیش از دو هزار تیم گشت محله‌محور برای تأمین امنیت پیشوا به‌صورت مستمر فعالیت کرده‌اند.