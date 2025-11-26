به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف در پیامی به مناسبت آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز تاکید کرد: سینما، زبانی مشترک برای گفت‌وگوی فرهنگ‌هاست

متن پیام معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

شیراز امروز میزبان هنرمندان و فیلم سازانی است که روایت حقیقت و زیبایی را از چهارسوی جهان به این شهر آورده اند.

این جشنواره فرصتی است برای گفت و گوی میان فرهنگ‌ها، گفت و گویی که سینما به عنوان زبانی مشترک آن را ممکن و ضروری می‌کند.

در جهانی که پر از صداهای تفرقه افکن و جنگ‌های خانمان سوزه است، هنر می‌تواند پلی باشد برای فهم متقابل و همدلی.

ما باور داریم که ایران با پشتوانه تمدن کهن و ظرفیت‌های معاصر خود می‌تواند نقشی مؤثر در شکل دهی به این گفت و گو ایفا کند.

شیراز نه فقط میزبان یک جشنواره، که میزبان جست و جوی مشترک برای صلح و امید است.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، از همه هنرمندان ایرانی و بین‌المللی که با حضورشان به این رویداد اعتبار بخشیده اند سپاسگزارم و امیدوارم ثمره این روزها، نزدیکی بیشتر دل‌ها و شکوفایی ایده‌های خلاق باشد که جهان امروز سخت به آن نیاز دارد.