به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه آئین افتتاحیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز گفت: مدیریت شهری توان خود را برای برگزاری باکیفیت جشنواره به کار گرفته و هدف، تثبیت جایگاه این شهر کهن به‌عنوان میزبان رویدادهای مهم هنری در سطح بین‌المللی است.

وی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر این جهان‌شهر در میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری افزود: انتخاب شیراز، انتخابی «درست و متناسب با هویت تاریخی، ادبی و هنری» این شهر بوده است.

شهردار شیراز افزود: برخلاف تصور رایج، جشنواره‌های جهانی تنها در پایتخت‌ها برگزار نمی‌شوند و شیراز می‌تواند نمونه موفقی از گسترش جغرافیای فرهنگی کشور باشد.

اسدی گفت: حضور هنرمندان، بازیگران و علاقه‌مندان ایرانی و خارجی در شیراز، مسئولیت مدیریت شهری را در ارتقای کیفیت خدمات و زیرساخت‌های مرتبط با هنر و سینما دوچندان می‌کند.

شهردار شیراز با یادآوری اینکه بسیاری از چهره‌های شاخص تئاتر و سینمای ایران از شیراز برخاسته‌اند، توسعه زیرساخت‌های هنری را از برنامه‌های جدی مدیریت شهری دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز در کنار سایر نهادها و ادارات، آماده است میزبانی دوره‌های آینده جشنواره را نیز برعهده گیرد.