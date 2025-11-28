به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسینی صبح جمعه در برنامه زنده «فارس آینه» با اشاره به آغاز این رویداد در شیراز گفت: خوشبختانه شیوه برگزاری جشنواره در سطح مطلوبی قرار دارد و از هنرمندان مطرح تا مقامات استانی، همگی در این مراسم حضور داشته‌اند.

وی میزبانی شیراز را در شأن این رویداد دانست و ادامه داد: اطمینان داشتیم که شیراز میزبان شایسته‌ای برای جشنواره خواهد بود و تاکنون نیز چنین بوده است.

رویکرد «سینمای شاعرانه» از روح شیراز الهام می‌گیرد

دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، یکی از اهداف کلیدی جشنواره را گشودن فضای گفت‌وگوی جدی‌تر میان سینمای ایران و جهان دانست. او گفت سینماگران خارجی با حضور در ایران، از نزدیک با فرهنگ، هنر و فضای سینمایی کشور به‌ویژه شهر شیراز آشنا می‌شوند و این امر برای کشور نیز منافعی فرهنگی و بین‌المللی به همراه دارد.

حسینی انتخاب شیراز به دلیل جایگاه تاریخی و هنری برجسته این شهر بوده است؛ شهری که از دوران هخامنشی تا امروز، حافظ، سعدی و میراث ادبی‌اش آن را به نامی جهانی تبدیل کرده است.

وی افزود: بسیاری از مهمانان خارجی که امسال نتوانستند حضور یابند، درخواست کرده‌اند برای سال آینده حتماً دعوت شوند تا شیراز را از نزدیک ببینند.

حضور ۱۰۰ مهمان از ۳۴ کشور در جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

حسینی گفت: تاکنون ۱۰۰ مهمان خارجی از ۳۴ کشور وارد شیراز شده‌اند و این رقم تا پایان جشنواره افزایش خواهد یافت.

دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، با اشاره به تعریف رویکرد «سینمای شاعرانه» برای دوره جدید جشنواره گفت: این مفهوم با حال و هوای شیراز پیوندی عمیق دارد و همین نگاه در انتخاب هیئت‌داوران و آثار حاضر در جشنواره نیز اثرگذار بوده است.

به‌گفته او، معنویت و شاعرانگی دو مفهوم همراه‌اند و بخش «زیتون شکسته» نیز نمودی از همین پیوند است؛ بخشی که امسال دو فیلم مطرح و نمایندگان اسکار کشورهای خود را دربرمی‌گیرد.

۹۰۰ فیلم متقاضی، ۵۰ فیلم منتخب

حسینی گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت زمانی، نزدیک به ۹۰۰ فیلم در سایت جشنواره ثبت شد و پس از بررسی‌ها، حدود ۵۰ فیلم برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

به گفته دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر،، استقبال مردم شیراز از فیلم‌ها چشمگیر بوده و بسیاری از سانس‌ها در پردیس سینمایی تارُخ تکمیل ظرفیت شده‌اند و ۱۰ فیلم ایرانی در این پردیس نمایش داده می‌شود و تعداد محدودی بلیت نیز در خانه جشنواره عرضه شده است.

شیراز؛ لوکیشن آماده برای سینماست

دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، شیراز را شهری مناسب برای تولید آثار سینمایی دانست و گفت: مدیریت شهری شیراز در ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری جشنواره بسیار اثرگذار بود و تمیزی و زیبایی شهر را نقطه قوتی برای جذب مهمانان است.

ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

حسینی تأسیس دبیرخانه دائمی جشنواره را گامی مثبت دانست که می‌تواند زمینه‌ساز دیده‌شدن آثار خوب جهانی در شیراز باشد.

دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، تصریح کرد: اولین مقصد گردشگری مهمانان خارجی، حافظیه خواهد بود و برنامه‌های دیگری نیز برای آشنایی آنان با جاذبه‌های شیراز تدارک دیده شده است.