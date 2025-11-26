به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسینی شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز با اشاره به تعریف واقعی سینمای شاعرانه گفت این نوع سینما نه نمایشگری سطحی است و نه بازی با واژه‌ها، بلکه دعوتی است برای بازگشت به حس و طبیعت و نگاهی دوباره به زندگی ناب.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی شیراز ادامه داد: شهر شیراز با قرن‌ها میراث فرهنگی و ادبی خود، از حافظ و سعدی تا ملاصدرا، بستری طبیعی برای درک و تفسیر سینمای شاعرانه است؛ سینمایی که بیش از دیدن، بر درنگ و فهم عمیق تأکید دارد.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر با بیان اینکه در این دوره بیش از ۵۰ فیلم از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و نقاط مختلف جهان به نمایش درمی‌آید، افزود: در بسیاری از این آثار تصویر و صدا در هم می‌آمیزند تا نه یک واقعه بزرگ، بلکه یک جهان زیسته و احساس انسانی را بازآفرینی کنند.

حسینی نقش ریتم آرام و مکث‌های آگاهانه در سینمای شاعرانه را مهم دانست و گفت: گاهی یک سکوت یا حرکت ساده دوربین می‌تواند معنایی به اندازه یک بیت شعر خلق کند.» او تأکید کرد جشنواره امسال تلاشی است برای دیده‌شدن فیلم‌هایی که شاید بر جلوه‌های ویژه تکیه نداشته باشند اما اثرشان در ذهن و دل مخاطب ماندگار است.

به گفته حسینی، جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به روایت‌هایی نیاز دارد که صداقت، آرامش و انسانیت را یادآوری کنند؛ روایت‌هایی که در میان سرعت و خشونت روزمره، امکان مکث و فهم دوباره زندگی را فراهم آورند.

جشنواره جهانی فیلم فجر تصریح کرد: که روزهای پیش روی جشنواره تجربه‌ای الهام‌بخش برای هنرمندان و مخاطبان باشد و یادآور شود آنچه سینما را زنده نگه می‌دارد نه هیجان‌های زودگذر، بلکه تأمل، احساس و نگاه انسانی است.