خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بیجار یکی از شهرهای کوچک و تاریخی کردستان، در آغازین روزهای آذرماه، به یکی از قطب‌های مهم تئاتر استان تبدیل شده است.

این شهر که همواره به‌عنوان یکی از خاستگاه‌های اصلی هنرهای نمایشی شناخته می‌شود، با برگزاری سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان کردستان، دنیای رنگارنگی از هنر، شادی و فرهنگ را به رخ کشید.

از عصر چهارشنبه، بیجار به مرکز تجمع هنرمندان و علاقه‌مندان به تئاتر تبدیل شد و فضای شهری این منطقه رنگ و بویی متفاوت گرفت.

کارناوال شاد هنرمندان که به‌عنوان پیش‌درآمد جشنواره تئاتر در بیجار برگزار شد، در ابتدا حضور عروسک‌های غول پیکر و هنرنمایی هنرمندان عرصه هنرهای نمایی توجه هر رهگذری را به خود جلب کرد.

این کارناوال که از میدان مرکزی شهر آغاز شد، با اجرای آئین‌های خیابانی، موسیقی محلی و حرکت‌های نمایشی، شور و نشاطی خاص به فضا بخشید.

هنرمندان با لباس‌های رنگارنگ و پرانرژی، به همراه گروه‌های موسیقی محلی، در خیابان‌های بیجار به اجرا پرداختند و شهر را به یک نمایش زنده تبدیل کردند.

استقبال خانواده‌های بیجاری از کارناوال شادی جشنواره تئاتر کردستان

مردم بیجار که همواره به فرهنگ و هنر تعلق خاطر دارند، با شور و شوقی بی‌نظیر به تماشای این مراسم پرداختند و جمعیت زیادی از اهالی شهر، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، با حضور خود، آغازگر جشنواره را با استقبال گرم و پرشور همراه کردند.

سی‌وششمین جشنواره تئاتر کردستان با هدف ایجاد امید و نشاط اجتماعی در میان مردم، به‌ویژه در شرایط کنونی که جامعه با چالش‌هایی روبه‌روست، به‌طور ویژه طراحی شده است.

ایجاد امید و نشاط در میان مردم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در این زمینه گفت: ما به‌دنبال ایجاد فضایی از امید و نشاط در میان مردم از طریق هنر هستیم.

علی اصغر دریایی گفت: جشنواره‌های فرهنگی از جمله این جشنواره‌ها، می‌توانند در ایجاد حس همبستگی و ارتقا روحیه اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کنند، امروز، بیجار دوباره مرکز توجه هنرمندان و علاقه‌مندان به تئاتر شده است و این جشنواره تا هشتم آذرماه ادامه دارد.

دریایی با اشاره به برگزاری این جشنواره در شهرستان بیجار افزود: این دوره از جشنواره با استقبال خوبی از مردم بیجار همراه شد و امیدواریم در این مدت، تمامی گروه‌های شرکت‌کننده از سراسر استان، آثار خود را به‌خوبی ارائه دهند و شاهد برگزاری یک جشنواره با کیفیت بالا باشیم.

مشارکت گروه‌های نمایشی از شهرهای مختلف

وی تصریح کرد: از نکات قابل‌توجه در این دوره از جشنواره، تنوع موضوعی و فرمی آثار است. در بخش صحنه‌ای، بیش از ۱۰ گروه نمایشی از شهرهای مختلف استان شامل قروه، دیواندره، سنندج و بیجار، آثار خود را بر صحنه خواهند برد.

دبیر اجرایی بخش صحنه‌ای جشنواره، در این‌باره گفت: آثار امسال شامل روایت‌های اجتماعی، تاریخی و اقتباسی است.

محمد وطن‌خواه بیان کرد: این تنوع در آثار نمایشی می‌تواند به افزایش جذابیت جشنواره کمک کند و هنرمندان فرصت‌هایی برای خلق نمایش‌هایی متفاوت و تأثیرگذار خواهند داشت.

وطن‌خواه همچنین از انتخاب بیجار به‌عنوان میزبان این جشنواره استقبال کرد و افزود: بیجار سال‌هاست که به‌عنوان یکی از قطب‌های تئاتر در شرق استان شناخته می‌شود و این جشنواره فرصتی است تا جریان تئاتر در این منطقه تقویت شود.

در بخش خیابانی جشنواره نیز، آثاری با موضوعات اجتماعی و شهری به نمایش درمی‌آید.

محسن افشاری، دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره، درباره این بخش گفت: نمایش‌های خیابانی که در این جشنواره برگزار می‌شود، به‌صورت آزاد و بدون محدودیت در فضاهای عمومی شهر اجرا خواهند شد.

محسن افشاری بیان کرد: این بخش، به‌ویژه در میان مردم بیجار که به هنرهای خیابانی علاقه دارند، از استقبال خوبی برخوردار خواهد بود.

یکی از نکات جالب توجه در برگزاری این جشنواره، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش برای بالا بردن کیفیت اجراهاست.

توجه به کیفیت آثار جشنواره تئاتر استانی در بیجار

مسئولان اجرایی جشنواره اعلام کرده‌اند که تمرکز ویژه‌ای روی انسجام برنامه‌ها و تأکید بر کیفیت اجرای آثار گذاشته شده است.

در این دوره، تلاش شده تا تمامی اجراها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم از نظر هنری و هم از نظر اجتماعی تأثیرگذار باشند.

بیجار تا هشتم آذرماه به‌عنوان میزبان سی‌وششمین جشنواره تئاتر کردستان به‌طور کامل به آغوش هنر تئاتر سپرده خواهد شد، سالن‌های تئاتر شهر و فضاهای عمومی آن، در روزهای آینده شاهد حضور هنرمندان و علاقمندان به تئاتر خواهند بود.

نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی در این مدت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها اجرا خواهند شد و فضای شهر پر از شور و نشاط هنری خواهد بود.

یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال، نگاه ویژه به برگزاری برنامه‌ها در فضاهای عمومی است، نمایش‌های خیابانی، که در فضاهای آزاد و عمومی اجرا می‌شوند، به‌ویژه برای افرادی که به‌طور طبیعی به سالن‌های تئاتر نمی‌روند، فرصتی برای تماشای هنر نمایش به‌طور رایگان فراهم می‌کند.

با پایان جشنواره در هشتم آذرماه، بیجار همچنان در یاد و خاطره هنرمندان و تماشاگران به‌عنوان شهری مهم در حوزه تئاتر کردستان خواهد ماند.

مسئولان جشنواره امیدوارند که با ادامه حمایت‌ها از این رویداد فرهنگی، بتوانند به رشد و توسعه هرچه بیشتر هنرهای نمایشی در استان کردستان کمک کنند و نسل‌های جدید را با دنیای پرنشاط تئاتر آشنا کنند.

سی‌وششمین جشنواره تئاتر کردستان نه تنها یک رویداد فرهنگی مهم است، بلکه فرصتی برای تأسیس شبکه‌های هنری جدید و به‌وجود آوردن بستری برای رشد و شکوفایی هنرمندان تئاتر استان خواهد بود.