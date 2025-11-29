ورمقانی: تئاتر زبان گویای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی صبح شنبه در مراسم اختتامیه سیوششمین جشنواره تئاتر کردستان اظهار کرد: شهرستان بیجار امسال میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای هنری استان را بر عهده داشت و اجراهای ارائهشده از سوی گروههای نمایشی استان نشان داد که ظرفیت تئاتر کردستان در مسیر رشد قرار دارد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در سالنهای اجرا افزود: استقبال تماشاگران از برنامههای جشنواره چشمگیر و امیدوارکننده بود؛ موضوعی که با توجه به پیشینه فرهنگی و هنرشناسی مردم این منطقه دور از انتظار نبود و نشان میدهد جامعه بیجار همچنان هنرهای نمایشی را جدی دنبال میکند.
ورمقانی با قدردانی از حمایت مسئولان محلی از حوزه فرهنگ و هنر گفت: فرمانداری و مجموعه مدیران شهرستان طی سالهای اخیر توجه ویژهای به توسعه فعالیتهای فرهنگی داشتهاند و امیدواریم با استمرار این حمایتها، برگزاری برنامهها و رویدادهای هنری در بیجار پررنگتر و گستردهتر شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان هنرهای نمایشی را اثرگذارترین ابزار برای ارتباط با مردم دانست و بیان کرد: هنر، بهویژه تئاتر، توان انتقال پیام و ایجاد همافزایی فرهنگی را دارد و ضروری است حمایتهای لازم از هنرمندان و گروههای نمایشی افزایش یابد تا بتوانیم شاهد شکوفایی بیش از پیش این حوزه در استان باشیم
