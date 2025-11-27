  1. استانها
  2. کردستان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

استقبال پرشور مردم از جشنواره تئاتر خیابانی کردستان در گروس

بیجار- تئاتر خیابانی سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان با استقبال گرم مردم هنردوست بیجار همراه شد.

