کاشفی: پنل تخصصی صمت فرصت حل مسائل تولیدکنندگان است

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه نشست تخصصی صنعت، معدن و تجارت که با حضور معاونان وزارت صمت، مدیران ملی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، اظهار کرد: این پنل ترکیبی فرصتی کمنظیر برای طرح مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی با مدیران مسئول است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل تولیدکنندگان تنها با گفتوگوی رودررو با دستگاه مربوط قابل حل است، افزود: انتظار میرود نتایج جمعبندیشده این نشست در جلسه فردای هیأت ملی بررسی و بهعنوان بخشی از مصوبات سفر در حوزه صمت ثبت و ابلاغ شود.
کاشفی تصریح کرد: همافزایی مجلس، وزارت صمت و استانداری میتواند علاوه بر رفع موانع جاری تولید، زمینه احیای پروژههای توسعهای استان را که سالها معطل مانده فراهم کند و بخش مهمی از نیازهای صنعتی و تجاری کرمانشاه را وارد مسیر اجرایی نماید.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: خروجی این نشستها به تصمیماتی عملی منجر شود تا هم تولیدکنندگان منتفع شوند و هم روند توسعه استان سرعت گیرد.
نظر شما