نشست پیگیری مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به گیلانغرب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست پیگیری و ارزیابی مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار کرمانشاه با تمرکز بر مصوبات مربوط به شهرستان گیلانغرب به ریاست منوچهر حبیبی ظهر سه شنبه برگزار شد.

این جلسه با هدف مرور آخرین وضعیت پروژه‌های مصوب، شتاب‌بخشی به طرح‌های عمرانی و بررسی موانع اجرایی تشکیل شد.

در این نشست اعلام شد سفر استاندار کرمانشاه به گیلانغرب که در بهمن سال گذشته صورت گرفت، در مجموع ۱۵ مصوبه به همراه داشت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط فرماندار گیلانغرب، تاکنون حدود ۷۰ درصد این مصوبات در مراحل مختلف اجرا قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آنها رو به تکمیل است.

در ادامه جلسه، فرماندار و امام جمعه گیلانغرب ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات، خواستار رفع موانع باقی‌مانده و حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی شدند.

آنان تأکید کردند سرعت‌بخشی به پروژه‌هایی که با نیازهای فوری مردم مرتبط است باید در اولویت قرار گیرد.