به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مستند سینمایی «شصت سالگی» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی و تهیهکنندگی ماهان شجاعی رونمایی شد.
اثری که با نگاهی نو، شش دهه تلاش، تحول و خودباوری نخستین صنعت پتروشیمی ایران را روایت میکند.
فیلم مستند «شصت سالگی» که بهتازگی پروانه نمایش گرفته، با تمرکز بر تاریخ و دستاوردهای نخستین صنعت پتروشیمی کشور، به بررسی ابعاد فنی، صنعتی، آموزشی و اجتماعی این حوزه میپردازد و از تعامل میان دانش، تجربه و اراده ملی سخن میگوید.
تصویربرداری این اثر در تهران و شیراز انجام شده و با بازی رضا توکلی و علی استادی، تلاش شده ارتباطی صمیمیتر میان مخاطب و موضوع مستند برقرار شود.
حضور این بازیگران به فیلم بُعدی انسانی و ملموس بخشیده تا پیام امید، تلاش و توسعه برای مخاطبان عمومی نیز قابل درکتر باشد.
به گفته گروه سازنده، پوستر این اثر نیز با رویکردی هنری و صنعتی طراحی شده تا پیوند میان گذشته، حال و آینده صنعت پتروشیمی ایران را بازتاب دهد.
پیشبینی میشود مستند سینمایی «شصت سالگی» با توجه به موضوع منحصربهفرد و نگاه متفاوت خود، با استقبال خوبی روبهرو شود و به یکی از آثار شاخص مستند سینمای ایران در سال جاری تبدیل گردد.
