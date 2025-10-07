رحمانیان: مستند «آقای مربی» روایت یک الگوی امیدبخش است

علی رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح چگونگی شکل‌گیری جریان فیلم‌سازی در شهر جهرم گفت: سال ۱۳۸۶ با وجود تمام سختی‌ها، در مسجد امام حسین(ع) جهرم فارس یک مرکز تولید فیلم راه‌اندازی کردیم؛ کاری که تا آن زمان در این شهرستان سابقه نداشت. در واقع مثل کاشتن یک باغ در دل کویر بود. اما با لطف خدا توانستیم جریانی تازه در فیلم‌سازی و کارهای گرافیکی ایجاد کنیم که امروز آثارش را در جوانان نخبه جهرم می‌بینیم که آثار آنها در شبکه‌های داخلی و خارجی در حال پخش است.

از تاریخ شفاهی تا مستندسازی منطقه‌ای

وی که مسیر حرفه‌ای خود را با مستندسازی تاریخ شفاهی با خانواده شهدا کلید زد و نخستین مستند رسمی خود را برای شبکه اول سیما در سفر به آرارات ترکیه ساخت، درباره تجربیات بین‌المللی خود ادامه داد: در لبنان عضو تیم مستند تاریخ شفاهی حزب‌الله بودم. در چندین دوره مسابقه تلویزیونی در زاهدان، مستند برای تلویزیون سوریه، ۶۰ قسمت مستند مسابقه الدرع برای تلوزیون عراق و ۳۵ قسمت مستند مسابقه زهکش برای شبکه الایام عراق به عنوان فیلمبردار حضور داشتم.

این کارگردان مستندساز همچنین به همکاری‌های خود در حوزه موشن‌گرافی با خانه طراحان اشاره کرد و افزود: محصولاتی با کیفیت بالا و با چند زبان ساخته یا در حال ساخت است. از دیگر آثار شاخص خود می‌توانم به تدوین مستند کوتاه «آیچا»( منتخب جشنواره صد)، مستند «کراس» و مجموعه کمیک‌موشن «پایی که جا ماند» برای شبکه دنا اشاره کنم که در جشنواره کشوری رادیو و تلویزیون استانی و جشنواره مقاومت موفق به دریافت جایزه شد.

الگوی بازگشت نخبگان

رحمانیان که سابقه همکاری در تولید مستندهای متعددی از جمله مستند «جنبش وال استریت» را نیز در کارنامه خود دارد، درباره تازه‌ترین اثرش یعنی مستند «آقای مربی»، گفت: ایده مستند از سوی دفتر روایت پیشرفت حوزه هنری فارس مطرح شد. برای من، داستان بازگشت یک نخبه و سرمایه‌گذاری او در ایران، سوژه‌ای پرظرفیت برای روایت امید و خودباوری بود. هدف ما نمایش الگویی از تخصص، تلاش و عشق به وطن بود.

وی با اشاره به شخصیت اصلی فیلم که دکترای انرژی اتمی از انگلستان دارد و استاد دانشگاه در آلمان بوده است، ادامه داد: در زندگی آقای مربی که یک کارآفرین موفق و خستگی‌ناپذیر است، هیچ توقفی نمی‌بینید. همیشه در حال رشد است. مادری بسیار تأثیرگذار داشته که مانند یک لیدر خانواده را به سمت موفقیت هدایت کرده است. او دکترای انرژی اتمی از انگلستان دارد و بعدها استاد دانشگاه در آلمان شد، اما با شجاعت مسیرش را تغییر داد و وارد عرصه اقتصاد شد.

این کارگردان مستندساز همچنین به چالش‌های ساخت این مستند اشاره کرد و افزود: آقای مربی در آلمان زندگی می‌کنند و حتی تابعیت آلمانی دارند. برای همین امکان حضور مداوم او در ایران وجود نداشت. همچنین ایشان تمایل نداشتند خانواده‌شان در فیلم مطرح شود. همین موضوع باعث شد ساختار درام فیلم محدودتر شود. با این حال تلاش کردیم تصویری واقعی و الهام‌بخش از او ارائه دهیم.

ظرفیت‌های استانی در مقابل محدودیت‌ها

رحمانیان فارغ‌التحصیل کارشناسی ادبیات که در مسابقات طرح و ایده‌نویسی مقام نخست کشوری را کسب کرده است، در پایان به موضوع تولید محتوا در استان‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه‌های ساخت در تهران و شهرستان‌ها تفاوت بسیار زیادی دارد، اما ما اصرار داشتیم مستند را در استان تولید کنیم تا ظرفیت‌های بومی حفظ شود. البته می‌دانم فیلم جای کار بیشتری دارد و نواقصش را می‌پذیرم.

لازم به ذکر است علی رحمانیان، متولد ۱۳۵۷، کارگردان و مستندساز جهرمی است که مسیر حرفه‌ای خود را از نویسندگی و نقد فیلم آغاز کرد. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ادبیات بوده و پس از گذراندن دوره‌های فیلم‌سازی، از اوایل دهه ۸۰ فعالیت هنری خود را به شکل جدی آغاز کرد.