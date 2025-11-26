یکی از پیمانکاران شهرداری دورود به اتهام پرداخت رشوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری در شهرداری دورود، یکی از پیمانکاران این مجموعه که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی سمت شهردار نیز مطرح بوده است، با دستور قضائی بازداشت شد.

الماسی با اشاره به سوابق این پرونده افزود: پیش از این، ۴ عضو شورای شهر، ۳ نفر از کارکنان شهرداری و چندین پیمانکار دیگر در ارتباط با همین پرونده و به اتهام ارتشا و پرداخت رشوه دستگیر شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند رسیدگی را دنبال خواهد کرد.

دادستان دورود تأکید کرد: پرونده تخلفات مالی شهرداری دورود مفتوح است و بررسی‌های تخصصی در حال انجام می‌باشد. هدف ما صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در مدیریت شهری است. هرگونه تخلفی که به اعتماد مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

دادستان دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.