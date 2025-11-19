سومین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی در سخنانی، اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر دورود، سومین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا دستگیر شد و تحقیقات قضائی در این زمینه ادامه دارد.
وی افزود: پیشازاین نیز سه نفر از کارکنان شهرداری دورود و دو عضو شورای شهر به اتهامات مشابه دستگیر شده بودند. دستگاه قضائی با جدیت و بدون هیچگونه اغماض، رسیدگی به این پروندهها را دنبال میکند و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب دورود، تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی و اعتماد شهروندان به نهادهای اداری و مدیریت شهری است. مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضائی در مسیر مبارزه با فساد، قاطعانه و شفاف عمل خواهد کرد.
الماسی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابطعمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامنزدن به شایعات توسط رسانههای بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.
