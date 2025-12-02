  1. استانها
بازداشت یکی از معاونان شهردار کرمانشاه

کرمانشاه – یکی از معاونان شهردار کرمانشاه با رصد دقیق سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مدیریت شهری بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع مطلع از بازداشت یکی از معاونان شهردار کرمانشاه خبر داد.

این اقدام در چارچوب برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه مدیریت شهری و بر اساس مستندات جمع‌آوری‌شده صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، این بازداشت پس از رصدهای میدانی، بررسی‌های تخصصی و پیگیری‌های مستمر دستگاه امنیتی انجام شده و در امتداد پرونده‌هایی است که طی ماه‌های اخیر درباره مجموعه شهرداری و شورای شهر کرمانشاه در دست رسیدگی است.

این اقدامات با هدف پیشگیری از بروز فساد اداری و ارتقای سلامت ساختار مدیریت شهری دنبال می‌شود.

    • ناشناس IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      با سلام و سپاس فراوان از دستگاه امنیتی و دادستان محترم آقای کریمی.کرمانشاه باید پرچمدار مبارزه با فساد باشد.این اقدامات می بایست بدون اغماض با مصادره اموال تا ریشه کن کردن مفسدان و پاکسازی کامل تداوم یابد.
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      همشون رو اعدام کنید تا درس عبرتی باشه برای مفسدین و خیانتکاران به اعتماد ملت
    • لثارات IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      با سلام ادب و احترام خدمت دادستان محترم تشکر از شما ...
    • سردار IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      فقط از شهدا خجالت بکشید به خون شهدا خیانت کردید اختلاس میکنید
    • عبدالله IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      با زحمات زیاد و کار اطلاعاتی و جمع آوری مستندات دستگیر و پس از از تحقیقات لازم پرونده جهت اجرای قانون و مجازات همراه متهم تحویل مراجع قضائی می گردد اما با کمال تاسف با رابطه و پارتی بازی آنچنان برخورد قضائی اعمال و مجازات نمی شود و بعد هم با قرار وثیقه سبک آزاد می شود و زحمات عزیزان کادر اطلاعاتی نادیده و به هدر می رود که به طبع اینگونه رسیدگیها توسط مراجع قضائی ، با دزدها و اختلاسگران نه‌تنها قاطعانه برخورد قضائی صورت نمی گیرد بلکه به تعداد این دزدان هر روز اضافه تر می شود ،

