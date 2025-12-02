به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع مطلع از بازداشت یکی از معاونان شهردار کرمانشاه خبر داد.
این اقدام در چارچوب برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه مدیریت شهری و بر اساس مستندات جمعآوریشده صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، این بازداشت پس از رصدهای میدانی، بررسیهای تخصصی و پیگیریهای مستمر دستگاه امنیتی انجام شده و در امتداد پروندههایی است که طی ماههای اخیر درباره مجموعه شهرداری و شورای شهر کرمانشاه در دست رسیدگی است.
این اقدامات با هدف پیشگیری از بروز فساد اداری و ارتقای سلامت ساختار مدیریت شهری دنبال میشود.
نظر شما