  1. استانها
  2. بوشهر
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

سفر معاون رئیس‌جمهور به عسلویه

سفر معاون رئیس‌جمهور به عسلویه

بوشهر- محمد جعفر قائم‌پناه در سفر به عسلویه چند پروژه را افتتاح کرد.

دریافت 8 MB
کد خبر 6669619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها