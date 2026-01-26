به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی صبح دوشنبه در اجتماع ائمه جمعه و جماعات، مبلغان و مبلغان خواهر، مسئولان نهادهای حوزوی و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در نهادها، ادارات و دانشگاه‌های استان، که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا فاطمی برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان اسلام که در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی شکست خوردند، این بار تلاش کردند شکست مفتضحانه خود را با هتک حرمت قرآن کریم جبران کنند.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی دشمن نه اعتراض، بلکه حذف نمادهای معنویت است، افزود: دشمن به باورها و اعتقادات مردم حمله کرد؛ قرآن را آتش زد و مساجد را مورد تعرض قرار داد. روزگاری قرآن‌ها را بر نیزه می‌کردند تا جامعه اسلامی را فریب دهند و میان امام و امت فاصله بیندازند، اما امروز چهره واقعی خود را عریان کرده و عنادش را آشکارا به میدان آورده است.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم(ص) در جریان رویارویی امیرالمؤمنین علی(ع) با عمرو بن عبدود، تصریح کرد: امروز مصداق روشن «الاسلام کله مع الکفر کله» است و تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاده است.

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه روحانیت، اساتید، طلاب و فضلای حوزه علمیه استان در کنار نماینده ولی فقیه در استان اعلام می‌کنند که در برابر قرآن‌سوزان و مسجدتخریب‌کنندگان کوتاه نخواهند آمد، گفت: ما در برابر آشوبگران خواهیم ایستاد و از قوه قضائیه در برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت مردم حمایت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: جامعه اسلامی و متدین ایران این هتک حرمت‌ها را برنمی‌تابد و امت ولایت‌مدار ایران، توهین و تهدید به ساحت مرجعیت، ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب را تحمل نخواهد کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، گفت: از منظر فقه سیاسی اسلام، هرگونه تهدید نسبت به رهبر معظم انقلاب تعرض به حریم ولایت مشروع و اعلام دشمنی با جبهه عزت اسلامی است و هشدار می‌دهیم هر اقدامی در این مسیر تبعاتی فراتر از محاسبات ظاهری در پی خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده تهدیدکنندگان است.

حجت‌الاسلام سعیدی افزود: ما در کنار ملت قهرمان ایران اسلامی ایستاده‌ایم و تا پای جان از امنیت، تمامیت ارضی کشور، مقدسات، ارزش‌های دینی و اصول انقلاب اسلامی به‌ویژه اصل ولایت فقیه دفاع خواهیم کرد.

وی در پایان با حمایت از دولت جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با تقویت معیشت مردم و رسیدگی به محرومان، زمینه سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌ها را از بین ببرد و همچنین با مسئولانی که در فتنه اخیر با سکوت یا رفتار خود جبهه باطل را تقویت کردند، برخورد قاطع صورت گیرد. همچنین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باید نقش تاریخی و اثرگذار خود را در این مقطع حساس ایفا کنند.