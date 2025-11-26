رسولی: منطق بسیج مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رسولی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «اقتدار بسیج» با اشاره به تاریخچه تشکیل بسیج، اظهار کرد: امام (ره) به عنوان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با درک هوشمندانه نیاز زمانه، در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ با صدور فرمانی تاریخی و طلایی، دستور تشکیل بسیج عمومی را صادر کردند.
وی افزود: این اقدام در شرایطی صورت گرفت که نیروهای مسلح ما بلافاصله پس از انقلاب، هنوز توان کامل برای دفاع از دستاوردهای انقلاب را در برابر توطئههای گسترده دشمنان نداشتند.
سرهنگ پاسدار رسولی با اشاره به اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی، افزود: انقلاب اسلامی، احیاکننده ارزشهای اسلامی و انسانی بود، دست بیگانگان را از این کشور قطع کرد و وابستگی به قدرتهای استکباری را از بین برد، امام عظیمالشأن ما با رهبری این انقلاب، دنیا را تکان داد.
سرهنگ رسولی به توطئههای دشمنان از اولین ساعات پس از پیروزی انقلاب اشاره و تصریح کرد: بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، یعنی از ۲۳ بهمنماه سال ۵۷، دشمن با پشتیبانی شیطان بزرگ (آمریکا) و صهیونیست بینالملل، فتنههایی همچون غائله کردستان و خوزستان را به راه انداخت و آنان تلاش کردند تا این نهال نوپا را از بیخ و بن برکنند، اما اراده خداوند و ایثار ملت ایران، نقشههای شوم آنان را نقش بر آب کرد.
وی بسیج را «شجره طیبه» و «میراث گرانبهای امام راحل» خواند و افزود: امام راحل فرمودند بسیج شجره طیبه و درخت پربار است و اکنون پس از ۴۶ سال، این نهاد مقدس در تمام عرصهها و در هر میدانی که انقلاب، ملت و مملکت به آن نیاز داشتهاند، حضوری فعال و نقشآفرین داشته است، بسیجیها در هشت سال دفاع مقدس، در دوران سازندگی، در عرصههای علمی و فناوری، و در مقابله با جنگ نرم دشمن، همواره پیشتاز بودهاند.
سرهنگ رسولی با تأکید بر ویژگیهای بسیجی حقیقی، گفت: بسیجی ولایتمدار است و از ابتدای انقلاب تاکنون، پشت سر امام و رهبری حرکت کرده است، بسیجی دارای بصیرت است و با آگاهی و حواسجمعی، توطئههای دشمن را خنثی میکند. منطق بسیج، منطق مقاومت، ایستادگی و پایداری در مسیر اهداف انقلاب اسلامی است.
وی عشق و ایثار را محرک اصلی بسیجیان دانست و بیان کرد: بسیجی عاشق خدا، قرآن، اهل بیت (ع) و ولایت است، عشق به شهادت و خدمت به مردم، روحیه ذاتی بسیجی است، بسیجی میداند که وقتی در راه خدا مجاهدت میکند، خریدار جان و مال او، تنها خدای متعال است.
بیاثر بودن توطئههای دشمن علیه بسیج
مشاور سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به تلاشهای دشمن برای تضعیف بسیج، تصریح کرد: دشمنان با جنگ سخت و نرم خود نتوانستند این شجره طیبه را ریشهکن کنند، بسیج با ریشههای قرآنی و گفتمان اصیل اسلامیاش، امروز قویتر از گذشته در صحنه حاضر است و به حول و قوه الهی، هرگز اجازه نخواهد داد آرمانهای شهدا خدشهدار شود.
سرهنگ رسولی مساجد را پایگاههای اصلی تربیت نیروهای بسیجی برشمرد و گفت: بسیج با مسجد عجین شده است و بسیاری از شهدای والامقام ما، از جمله نوجوانان یازدهساله، از دل همین مساجد برخاستهاند. باید پیوند نسل جوان با مسجد را بیش از پیش تقویت کنیم.
وی با تأکید بر عزت و استقلال ملت ایران، خطاب به دشمنان اعلام کرد: ملت ایران با توکل بر خدا و پیروی از ولایت، عزم راسخ خود را برای حفظ استقلال و عزت کشور جزم کرده است، ما هرگز تحت سلطه بیگانگان نخواهیم رفت و توطئههای آنان برای اعمال زور و تحمیل خواستههایشان، محکوم به شکست است.
این مراسم با حضور گسترده بسیجیان و اقشار مختلف مردم و با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا همراه بود.
