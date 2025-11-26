خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های مالی و موانع اجتماعی مسیر فعالیت بسیاری از بانوان را دشوار کرده است، کارآفرینان جهادی با تکیه بر ایمان، توکل و روحیه خدمت نشان داده‌اند که می‌توان از کمترین امکانات، بزرگ‌ترین حرکت‌ها را آغاز کرد.

ین شیوه کارآفرینی تنها به ایجاد شغل خلاصه نمی‌شود بلکه رسالتی فرهنگی و اجتماعی است که به تقویت هویت، ایجاد امید و پرورش انسان‌هایی متعهد و توانمند می‌انجامد.

این نوشتار روایت از زنی است که در میانه سختی‌های اقتصادی، با الگوگیری از حضرت فاطمه (س) و اعتماد به لطف الهی، مسیر کارآفرینی جهادی را آغاز کرد و توانست اتاقی اجاره‌ای را به کارگاهی فعال و مأمنی برای بانوان تلاشگر و صاحب‌همت تبدیل کند.

زهرا کاشی درباره آغاز مسیر خود به خبرنگار مهر گفت: مسیر کارآفرینی‌ام را بدون هیچ‌گونه سرمایه، امکانات و پشتوانه‌ای آغاز کردم تنها چیزی که همراه من بود ایمان، اراده و نیتی بود که برای خدا داشتم.

این کار آفرین نمونه جهادی، شهادت سردار سلیمانی را نقطه تحول این مسیر کاری دانست و افزود: شهادت حاج‌قاسم در اواخر سال ۱۳۹۹ جرقه‌ای در قلبم ایجاد کرد، با خودم گفتم باید کاری انجام دهم که برای زنان امید و نان باشد.

کاشی گفت: در ابتدای فعالیت خود یک اتاق کوچک با پرداخت کرایه ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان اجاره کردم اگرچه تأمین همان مبلغ هم برایم سخت بود اما باور داشتم اگر نیت خیر باشد خدا کمک می‌کند.

وی گفت: ابتدا با تولید ماسک فعالیت خود را شروع کردم و سپس دوخت چادر و لباس ساده که سه نفر پشت چرخ می‌نشستند، یک نفر وسط کار بود و در مجموع پنج نفر بودیم.

وی ادامه داد: تولیدمان کم بود اما همان کم برای ما برکت داشت، پس از مدتی تصمیم به رسمی‌سازی فعالیت گرفته شد: با بچه‌های هیئت مشورت کردیم و تعاونی را با نام قاسم سلیمانی راه‌اندازی کردیم، بعد هم شرکت را با نام فدک به نیت حضرت زهرا (س) ثبت کردیم.

کاشی که در خانواده‌ای مذهبی رشد کرده، ادامه می‌دهد: از بچگی شنیده بودم نان حلال از همه چیز مهم‌تر است، همین شد که تصمیم گرفتم کارگاه فقط محل دوخت لباس نباشد؛ باید محلی برای ایمان، اخلاق و رشد زنان باشد.

وی با اشاره به چالش‌ها و حمایت‌ها اظهار کرد: در مسیرم برخی ارگان‌ها حمایت و بعضی سنگ‌اندازی کردند، اما هیچگاه گلایه نکردم حتی برای کسانی که مانع شدند دعا می‌کنم و از بسیج به خاطر حمایت اولیه که چرخ خیاطی در اختیارم گذاشتند تشکر می‌کنم.

مأموریتی فرهنگی در کارگاه تولید پوشاک

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را این‌گونه بیان می‌کند: دشمن دقیقاً روی حوزه پوشاک ما تمرکز کرده و سبک زندگی ما را هدف گرفته است، باید در این میدان با تولید داخلی و پوشاک سالم و ریشه‌دار در ایمان محکم بایستیم.

نگاه به آینده؛ کارگاهی بزرگ برای زنان نیازمند و سرپرست‌خانوار

وی در خصوص هدف خود افزود: می‌خواهم کارگاهی بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تر بسازم؛ جایی مخصوص زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب‌دیده و زنانی که نیاز به تکیه‌گاه دارند، معتقدم باید با توانمند کردن افراد به آنها کمک کرد و به اصطلاح به جای ماهی دادن، ماهیگیری را به آنها بیاموزیم.

وی افزود: به دنبال این هستم که بانوانی که در کارگاه تولیدی من فعال هستند بیمه کنم اما هزینه بیمه بالا است و امیدوارم که اقدامی در ابن راستا انجام دهم تا امنیت شغلی بیشتری برای این افراد فراهم شود.

وی با اشاره به مسئولیت خانوادگی خود اظهار کرد: بنده متولد ۷۰، مناهل و دارای یک دختر ۱۶ ساله هستم و تلاش می‌کنم هم مادر خوبی باشم و هم الگوی تلاش و ایمان برای او باشم.

این مدیر موفق جهادی و کارآفرین نمونه استان مرکزی گفت: کارگاهی که روزی با هیچ‌گونه پشتوانه فعالیت خود را شروع کرد اکنون محل اشتغال ۱۵ بانوی توانمند است و آن اتاق کوچک تبدیل شد به محیطی پر از امید و برکت، من هم با همان نیت اولیه خدمت، اشتغال‌زایی، ایمان و ایستادن مقابل جنگ فرهنگی دشمن را ادامه می‌دهم.