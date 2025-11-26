به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب شاخصهای انقلابیگری در اندیشه امام خامنهای و سیره شهدای شاخص انقلاب، با اشاره به اهمیت این اثر در تبیین مسیر صحیح انقلابیگری گفت: این کتاب هم شاخصهای انقلابیگری را در اندیشه امام و رهبری به خوبی تبیین کرده و هم سیره شهدای بزرگ را بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی نموده است؛ موضوعی که میتواند برای خوانندگان بسیار راهگشا باشد.
وی با تأکید بر قرآنی بودن اندیشهها و بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: مبنای سخنان ایشان آیات قرآن، نهجالبلاغه و سیره اهلبیت (ع) است. انس و ارتباط دائمی معظمله با قرآن که طبق نقلها هر ده روز یک ختم کامل داشتهاند، سبب شده اندیشه و سیره ایشان کاملاً بر پایه مبانی وحیانی شکل گیرد.
روانبخش با اشاره به نقل علامه مصباح درباره مداومت رهبر انقلاب بر قرائت سوره فتح برای روح علامه طباطبایی گفت: این میزان توجه و التزام در کنار مسئولیتهای سنگین رهبری نشاندهنده عمق باورهای قرآنی ایشان است و همین باورهاست که در رهنمودها و تصمیمهای کلان کشور نمود پیدا میکند.
وی با استناد به توشیح اخیر رهبر انقلاب درباره گزارش مربوط به عفاف و حجاب، تأکید کرد: بیانات ایشان دقیق، راهبردی و برگرفته از مبانی مستحکم دینی است. حتی در این موضوع هم، همزمان با مطالبهگری جدی از مسئولان، دستور گفتوگوی اقناعی با افراد مخالف و افراد متدین یا انقلابی که دچار شبهه شدهاند را مطرح میکنند؛ این همان نگاه جامع و قرآنی ایشان به مسائل اجتماعی است.
روانبخش تصریح کرد: رهبر انقلاب روشنفکری واقعی و انقلابیگری اصیل را با هم جمع کردهاند. التزام کامل به ارزشهای دینی در کنار نگاه تحولساز باعث شده بسیاری از سخنان ایشان برای مردم تازگی داشته باشد؛ زیرا این مبانی کمتر در منابر و محافل برای مردم تبیین شده است.
وی با تأکید بر لزوم گسترش مطالعه و معرفی آثار مرتبط با اندیشههای رهبر انقلاب افزود: اگر این معارف در قالب کتاب، مقاله یا سخنرانی برای مردم تبیین شود، بسیاری از ابهامات فکری و اجتماعی برطرف خواهد شد.
نماینده مردم قم در پایان ضمن قدردانی از پدیدآورندگان این کتاب گفت: اثر حاضر میتواند راهنمایی عملی برای طلاب، پژوهشگران و عموم جامعه باشد تا با شاخصهای صحیح انقلابیگری آشنا شوند و مسیر ترسیمشده توسط رهبر انقلاب را بهتر بشناسند.
