به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان که بعدازظهر یکشنبه برگزار شد، حجت الاسلام قاسم روانبخش با اشاره به وضعیت رو به رشد بهداشت و درمان استان گفت: حرکتهای اثربخش در دانشگاه علوم پزشکی قم بیانگر شکلگیری مسیری فعال و سازنده در نظام سلامت است.
وی افزود: فضای همدلانهای که میان مجموعه دانشگاه و دستگاههای استان ایجاد شده، ظرفیت مهمی برای حل مسائل و عبور از چالشها فراهم کرده و باید از این ظرفیت در جهت رفع نیازهای حوزه سلامت استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به مقوله بهداشت و درمان گفت: پرداختن به مسائل سلامت عمومی و توسعه خدمات پایه، یکی از اولویتهایی است که میتواند اثرات ماندگاری در جامعه برجای بگذارد و نباید از آن غفلت شود.
محمدمنان رئیسی دیگر نماینده قم نیز با اشاره به اقداماتی که طی ماههای اخیر در دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفته، گفت: مجموعه مدیریت دانشگاه در مدت کوتاهی که از تغییرات آن میگذرد، گامهای مهمی در حوزه جذب منابع، پرداخت مطالبات کادر درمان، افزایش سرعت پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای خدماتی برداشته است.
وی افزود: این تلاشها قابل تقدیر بوده و انتظار میرود روند آغازشده با جدیت ادامه یابد تا استان در مسیر پیشرفت پایدار حوزه سلامت قرار گیرد.
رئیسی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در حمایت از حوزه سلامت گفت: نمایندگان استان در کنار دانشگاه هستند و مسائل و نیازهای این حوزه را به صورت ویژه دنبال خواهند کرد تا مسیر توسعه خدمات درمانی با موانع کمتری مواجه شود.
تحقق تحول پایدار در نظام سلامت قم نیازمند همکاری همه مجموعهها است
علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: سلامت مردم محور اصلی سیاستگذاری و برنامهریزیهای دانشگاه بوده و تلاش شده است طی ماههای گذشته روند تجهیز مراکز درمانی، توسعه زیرساختها و تقویت شبکه بهداشت شتاب بیشتری بگیرد.
وی افزود: عدالت در سلامت، ارائه خدمات کارآمد در مناطق کمبرخوردار و ارتقای کیفیت خدمات، سه اولویت محوری دانشگاه در دوره جدید به شمار میرود.
ابرازه در توضیح اقدامات صورتگرفته در حوزه تأمین منابع گفت: با رایزنیهای گسترده با دستگاهها و نهادهای مختلف، منابع مناسبی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، پرداخت مطالبات معوق و بهروزرسانی تجهیزات بیمارستانی جذب شده و این روند همچنان با قوت دنبال میشود تا نیازهای فوری و اساسی استان در حوزه درمان پاسخ داده شود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف استان تأکید کرد و گفت: تحقق تحول پایدار در نظام سلامت قم نیازمند همکاری همه مجموعهها از جمله نمایندگان، دستگاههای اجرایی و بدنه دانشگاه است و ادامه موفقیتها در گرو همگرایی و مشارکت فعال همه طرفها خواهد بود.
در پایان نشست، معاونان دانشگاه علوم پزشکی قم نیز گزارشی تفصیلی از اقدامات انجامشده در حوزههای درمان، بهداشت، آموزش، پژوهش، غذا و دارو و فعالیتهای فرهنگی ارائه و برنامههای پیشِ رو را تشریح کردند.
