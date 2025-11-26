  1. استانها
  2. قم
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

برگزاری آیین رونمایی کتاب «شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه رهبری» در قم

برگزاری آیین رونمایی کتاب «شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه رهبری» در قم

قم – آیین رونمایی از کتاب «شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی» با حضور جمعی از علما، مسئولان، اساتید و طلاب در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی» عصر چهارشنبه ۵ آذرماه در مدرسه فیضیه قم، کتابخانه آیت‌الله حائری (ره) برگزار شد.

این مراسم با ارائه و تبیین اثر توسط نویسنده کتاب، امیر سیاهپوش همراه بود و جمعی از اساتید، طلاب، دانشجویان و اصحاب رسانه در آن حضور داشتند.

در این آئین، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداختند.

این مراسم با هدف معرفی علمی این اثر و تبیین شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیره شهدای برجسته انقلاب، برگزار شد.

کد خبر 6669400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها