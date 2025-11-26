به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی» عصر چهارشنبه ۵ آذرماه در مدرسه فیضیه قم، کتابخانه آیت‌الله حائری (ره) برگزار شد.

این مراسم با ارائه و تبیین اثر توسط نویسنده کتاب، امیر سیاهپوش همراه بود و جمعی از اساتید، طلاب، دانشجویان و اصحاب رسانه در آن حضور داشتند.

در این آئین، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداختند.

این مراسم با هدف معرفی علمی این اثر و تبیین شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیره شهدای برجسته انقلاب، برگزار شد.