  1. سیاست
  2. سایر
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

دعوت مردم به شرکت در اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی

دعوت مردم به شرکت در اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی

شورای هماهنگی تبلیغات در اطلاعیه ای از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی دعوت کرد تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات در اطلاعیه ای از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی کرد تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» شرکت کنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

عفاف، حجاب و حیا، سه حقیقت قرآنی رکن‌آفرین و هویت‌بخش در فرهنگ حیات‌ساز اسلامی و از برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام‌اند. حقایقی که پاسداشت آن‌ها ضامن اعتلا و ارتقای حیات فردی و اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان امت اسلامی در برابر صنعت فرهنگ مستهجن و نمایشگری تمدن مادی و مبتذلِ غرب است.

کلان‌گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشش و سبک زندگی دینی، بر استقرار و تثبیت انگاره گفتمانی عفاف و حجاب به‌عنوان اصلی‌ترین آموزه فرهنگی جامعه اسلامی استوار است و تضعیف آن، به معنای کاستن از حضور عزتمندانه بانوان در صحنه‌های اجتماعی و مخدوش ساختن موازنه مواجهه با تمدن فرساینده غربی خواهد بود.

در این مسیر، حرکت‌های جمعی و آیینیِ مؤمنانه برای پاسداشت حجاب و حریم عفاف، نمودی روشن از ایستادگی فرهنگی و مقابله با جریان‌های اباحه‌گر و پروژه‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه بنیان خانواده به‌شمار می‌آید.

بر همین اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی دعوت می‌کند تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» که با هدف نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش متعالی حجاب، روز جمعه ۷ آذرماه، از ساعت ۱۴:۳۰ در چهار راه حضرت ولیعصر (عج) تهران برگزار می‌شود حضور یابند.

از عموم بانوان و خانواده‌های ارجمند دعوت می‌شود با حضور مؤمنانه و یکپارچه خود، برگ دیگری از حماسه صیانت فرهنگی ملت ایران را رقم بزنند.

کد خبر 6669973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها