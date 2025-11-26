پرداخت ماهانه ۳۹ میلیارد ریال به مددجویان سنقروکلیایی

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح خدمات حمایتی این نهاد گفت: پرداخت ماهانه مستمری و حق پرستاری از اصلی‌ترین برنامه‌های بهزیستی برای پشتیبانی از خانواده‌های تحت پوشش است.

وی افزود: این حمایت‌ها شامل مددجویان حوزه توانبخشی دارای معلولیت و همچنین خانواده‌های تحت پوشش بخش اجتماعی همچون زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای فرزند چندقلو است و با هدف کاهش فشار اقتصادی به آنان پرداخت می‌شود.

حسینی بیان کرد: علاوه بر مستمری، مبلغی نیز به عنوان حق پرستاری در اختیار خانواده‌هایی قرار می‌گیرد که عضو معلول دارند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های روزمره و مراقبتی خود را مدیریت کنند.

رئیس بهزیستی سنقروکلیایی اظهار کرد: مجموع پرداختی ماهانه مستمری و حق پرستاری در این شهرستان به حدود سی‌ونه میلیارد ریال می‌رسد که به‌عنوان کمک‌هزینه معیشت برای جامعه هدف در نظر گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی بهزیستی تنها پرداخت نقدی نیست، گفت: محور فعالیت این سازمان توانمندسازی مددجویان از مسیر آموزش و ایجاد اشتغال است و تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد تحت پوشش با حمایت بهزیستی به درآمد پایدار رسیده‌اند.

حسینی در پایان یادآور شد: خدمات بهزیستی محدود به کمک‌های مالی نیست و حمایت از تحصیل، ورزش، تأمین لوازم توانبخشی، کمک‌هزینه درمان و تأمین مسکن نیز در قالب برنامه‌های حمایتی این اداره به خانواده‌های نیازمند ارائه می‌شود.