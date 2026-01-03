علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم بهزیستی در راستای بهبود شرایط زندگی مددجویان، ارائه کمک‌های بلاعوض برای ساخت و تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش است. وی گفت این حمایت‌ها با هدف ایجاد سرپناه ایمن و مناسب برای خانوارهای نیازمند انجام می‌شود.

وی افزود: کمک‌های بلاعوض بهزیستی در زمینه ساخت مسکن، بخشی از سیاست‌های حمایتی این نهاد برای ارتقای کیفیت زندگی مددجویان است و تلاش شده این حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و سطح نیاز هر خانوار اختصاص یابد

رئیس بهزیستی سنقروکلیایی با اشاره به تعمیر مسکن برخی از مددجویان تصریح کرد: با همکاری و حمایت سپاه ناحیه سنقروکلیایی، عملیات تعمیر منازل تعدادی از مددجویان به‌ویژه در زمینه ایزوگام و بهسازی سقف در حال انجام است. وی گفت این همکاری نقش مؤثری در تسریع روند خدمات‌رسانی داشته است.

حسینی با قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بیان کرد: علاوه بر حمایت‌های مردمی، کمک‌های قابل توجهی از سوی ادارات و نهادهای مختلف برای حمایت از مددجویان بهزیستی جذب شده که این موضوع امکان گسترش خدمات را فراهم کرده است.

وی همچنین به دیگر حمایت‌های حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: علاوه بر کمک‌های بلاعوض برای ساخت و تعمیر مسکن، برخی از مددجویان واجد شرایط موفق به دریافت تسهیلات وام در حوزه اجاره مسکن شده‌اند تا بخشی از مشکلات سکونتی آنان کاهش یابد.

رئیس بهزیستی سنقروکلیایی در پایان با تأکید بر محدودیت منابع خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها هنوز همه مددجویان را پوشش نداده است، اما تلاش بهزیستی بر این است که ابتدا مددجویان دارای شرایط در اولویت قرار گیرند و در صورت فراهم شدن امکانات، افراد بیشتری از این خدمات بهره‌مند شوند.