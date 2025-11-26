سلیمانی: جایگاه دانشگاهی نیشابور مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی سلیمانی بعدازظهر روز چهارشنبه در مراسم کلنگزنی سالن ۵۰۰ نفره و خوابگاه دانشگاه نیشابور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد از وضعیت آموزش عالی کشور گفت: یکی از اصلیترین مشکلات این حوزه، ایزوله شدن دانشگاهها است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه محور فعالیت ما تولید علم است، اما این تولید علمی بهصورت مؤثر در خدمت حل مسائل جامعه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به رشد کمی دانشگاهها در سالیان گذشته افزود: تعداد واحدهای دانشگاهی ما قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرو در علم نیست و این موضوع نشاندهنده رشد کمی بدون توجه به کیفیت است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: در مقطعی بهدلیل مسائل سیاسی، برای جلوگیری از گسترش دانشگاههای آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور را در بسیاری از شهرها توسعه دادند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهگونهای که حتی مراکزی مانند چکنه در بخش سرولایت نیز دارای واحد پیام نور شدند؛ اما امروز بهدلیل نبود بازدهی، ناچار به تعطیلی برخی از این واحدها هستیم.
وی بیان کرد: در خصوص دانشگاه پیام نور پیشنهادی به وزیر علوم ارائه کردهام؛ چراکه این دانشگاه نه قابل حذف است و نه امکان ادغام آن وجود دارد. اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو در پیام نور نیشابور تحصیل میکنند که در مقایسه با برخی استانها معادل یکسوم تا نیمی از جمعیت دانشجویان آنهاست. باید استان خراسان رضوی قطببندی شود و دانشگاه نیشابور مرکز آموزش عالی غرب استان قرار گیرد.
سلیمانی با اشاره به تعطیلی دانشگاه پیام نور خرو زبرخان تاکید کرد: در حالیکه برخی واحدها منحل شدهاند، دانشگاه پیام نور نیشابور قابل حذف نیست و باید حفظ و تقویت شود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در ادامه به جایگاه صنعتی نیشابور پرداخت و عنوان کرد: ما نهتنها دومین قطب صنعتی استان خراسان رضوی هستیم، بلکه در شرق کشور نیز رتبه دوم را داریم. از اینرو لازم است مرکز رشد علم و فناوری نیشابور به پارک علم و فناوری ارتقا یابد. همچنین شهرستان زبرخان نیز ظرفیت ایجاد یک مرکز رشد را دارد.
وی با اشاره به پیشینه علمی نیشابور تأکید کرد: با وجود تاریخ پربار علمی، امروز جایگاه دانشگاهی نیشابور مناسب نیست. دانشگاه نیشابور توان تبدیل شدن به یک دانشگاه جامع را دارد و نباید تنها در حوزه علوم انسانی توسعه یابد.
سلیمانی گفت: این دانشگاه پس از مشهد دارای استعداد و ظرفیت علمی قابلتوجهی است، اما سطح اعتبارات آن در بودجه در مقایسه با دانشگاههای همجوار بسیار پایینتر است و باید برای رفع این نابرابری چارهاندیشی شود.
نظر شما