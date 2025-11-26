به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی شامگاه چهارشنبه در مراسم کلنگزنی سالن ۵۰۰ نفره و خوابگاه دانشگاه نیشابور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: نیشابور دومین شهر صنعتی شرق کشور است و دانشگاهها باید متناسب با نیازهای منطقه، بهعنوان بازوی توسعه عمل کرده و مسائل اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی هر شهرستان را حل کنند.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیشابور را شهر علم، فرهنگ، هنر و میراث کهن دانست و افزود: ضروری است دانشگاهی در شأن این شهر داشته باشیم تا بتواند نیازهای فرهنگی، صنعتی و حتی سیاسی منطقه را تأمین کند.
وی با اشاره به نزدیکی مسافتی نیشابور به مشهد بیان کرد: این شهرستان باید پذیرای سرریز دانشجویان فنی و صنعتی استان باشد. اگر در توسعه رشتههای فنی و مهندسی توجه جدی صورت گیرد، دانشجویان مجبور نخواهند بود برای تحصیل از استان خارج شوند.
رستمی با تأکید بر ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در این شهرستان ابراز کرد: در سفری که به زد پارک چین داشتیم، ظرفیت عظیم این مجموعه از نزدیک مشاهده شد. پیشنهاد میکنم مدیران و کارشناسان وزارت علوم و تحقیقات نیز از این مجموعه بازدید کنند؛ چراکه مشاهده پارکهای علم و فناوری چین میتواند نگاهها را بهطور کامل تغییر دهد، هرچند این سفر ممکن است هزینههایی برای وزارت علوم داشته باشد، اما ارزش آن را دارد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی دلیل پیشرفت چشمگیر چین در حوزه فناوری را فعالیت پارکها علم و فناوری دانست و ادامه داد: در زد پارک چین، چهار میلیون پژوهشگر و صاحبنظر فعالیت میکنند و این روند الگویی ارزشمند برای کشور ما است.
وی گفت: نیشابور ظرفیت تبدیل شدن به سیلیکونولی ایران را دارد و با همراهی مسئولان ملی و استانی، این هدف مهم میتواند محقق شود و نیشابور به یکی از قطبهای اصلی نوآوری کشور بدل گردد.
