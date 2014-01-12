300 میلیارد تومان به ساخت خانه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داود مقیمی ظهر یکشنبه در اجلاس معاونین بهداشتی و مدیران گسترش شبکه دانشگاههای علوم پزشکی از اختصاص اعتبار 300 میلیارد تومانی وزارت بهداشت به احداث خانه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در کشور خبر داد.

مقیمی ابراز کرد : بنا به دستور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعتباراتی برای مناطق روستایی کشور در نظر گرفته شده است و مقرر شده این اعتبارات در راستای احداث واحدهای استیجاری و احداث واحدهایی که درمناطق روستایی کشور کسر داریم همچنین تعمیرات اساسی و بهبود استاندارد هزینه شود.

رئیس مرکز ستاد گسترش شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد : با توجه به کمبود نیروی انسانی بهورز و بازنشست شدن بهورزان در دو سال آینده و جایگزینی آنها در کشور با اختصاص این اعتبار این کمبود به شکل ضربتی جبران خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با برگزاری جلسات متعدد و جمع آوری اطلاعات از سراسر کشور به جمع بندی هایی رسیده است و در این اجلاس به تشریح این برنامه ها پرداخته و فرمهایی جهت ارسال اطلاعات جامع بین دانشگاهها توزیع شده که در فرصت زمانی مناسب تکمیل کنند و برای ما ارسال کنند.