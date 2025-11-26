به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شبکه سی ان ان آمریکا در این باره اعلام کرد: ایالات متحده قصد ندارد در سال ۲۰۲۶، آفریقای جنوبی را برای مشارکت در رویدادهای گروه ۲۰ که در خاک آمریکا برگزار می‌شود، دعوت کند.

کاخ سفید ۲۹ آبان ماه سال جاری در بیانیه‌ای تاکید کرد که در هیچ‌گونه مذاکره رسمی در خصوص اجلاس گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد.

یک مقام آفریقای جنوبی نیز شنبه اول آذرماه تاکید کرد که غیبت آمریکا در نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ هرگز هیچ تأثیری بر این نشست نخواهد گذاشت.

وی اضافه کرد که پرتوریا در عین حال از تصمیم آمریکا برای شرکت در اختتامیه این نشست استقبال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اجلاس سران گروه ۲۰، شنبه اول آذرماه این هفته در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز شده بود.

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که اولویت‌های آفریقای جنوبی در زمینه همکاری‌های تجاری و اقدامات اقلیمی با سیاست‌های آمریکا همسو نیست و رئیس‌جمهوری این کشور از حضور در اجلاس خودداری کرده است.