به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رونالد لامولا»، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با رد قاطعانه هرگونه عقب‌نشینی در مواضع اصولی کشورش اعلام کرد که این کشور تسلیم فشارهای واشنگتن برای تغییر سیاست‌های نژادی خود نخواهد شد.

این واکنش در پی تهدید صریح آمریکا مبنی بر حذف آفریقای جنوبی از نشست‌های گروه ۲۰ در دوران ریاست آتی واشنگتن بر این گروه صورت گرفت.

وی در پیامی مستقیم خطاب به «مارکو روبیو» گفت: آفای روبیو جهان در حال تماشا است و از معیارهای دوگانه خسته شده است. ما نیازی به رضایت شما برای مسیر انتخابی مان نداریم.

«سیریل رامافوسا»، سخنگوی رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی هم در واکنش به تهدیدات آمریکا گفت: آفریقای جنوبی ممکن است در دوره ریاست آمریکا بر گروه ۲۰ در نشست‌های این گروه شرکت نکند.

اختلافات میان دو کشور بر سر مجموعه‌ای از سیاست‌های داخلی و خارجی بالا گرفته و پس از غیبت واشنگتن در نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ به سطح بحران رسیده است. یکی از موارد اختلاف، شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در غزه است.

ترامپ همچنین از تحویل نمادین ریاست گروه ۲۰ از سوی آفریقای جنوبی به آمریکا در پایان نشست ژوهانسبورگ خودداری کرد.

در مقابل، آفریقای جنوبی ریاست دوره‌ای گروه را طی مراسمی ساده در وزارت خارجه به نماینده سفارت آمریکا تحویل داد و بر ضرورت حضور واشنگتن «در سطح مناسب» تأکید کرد.