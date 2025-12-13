  1. هنر
فیلمساز ایرانی داور ۲ جشنواره بین‌المللی شد

میثم عباسی عضو هیئت داوران جشنواره‌ بین المللی فیلم مستند ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) و استعدادهای آسیایی ماهاراشترا (هند) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم عباسی نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما و تئاتر به عنوان داور ششمین جشنواره بین المللی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی (international tourism film festival africa ۲۰۲۶) و همچنین چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آسیا تلنت یا استعدادهای آسیایی ماهاراشترا هند ۲۰۲۵ (Asia Talent International Fil festival ۲۰۲۵) انتخاب شد.

ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند آفریقا در تاریخ ۲ تا ۵ ژوئن ۲۰۲۶ برابر ۱۲ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و همچنین چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم استعدادهای آسیایی (اسیا تلنت) از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

این جشنواره‌ها یکی از رویدادهای معتبر سینمایی آفریقایی و آسیایی است که در شهرهای ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و شهر احمد نگر ایالت ماهاراشترا برگزار می‌شود.

