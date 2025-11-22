تاکید آفریقای جنوبی بر گسترش همکاری بین اعضای گروه ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در مراسم افتتاحیه اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، ضمن تقدیر از مقامات ارشد کشورها و در عین حال مدیران ارشد نهادهای بین المللی، به خاطر حضور در این اجلاس، بر اهمیت گسترش همکاری بین کشورهای عضو تاکید کرد.

وی، هدف از برگزاری اجلاس گروه ۲۰ را یافتن راه حلی برای فائق آمدن بر مشکلات مشترک جامعه بشری اعلام کرد.

این مقام آفریقای جنوبی به نقل از نلسون ماندلا رهبر فقید این کشور و قهرمان مبارزه با آپارتاید، گفت: وقت آن رسیده تا آفریقای جنوبی، جایگاه خود را در جامعه جهانی پیدا کند.

رامافوسا با بیان اینکه آفریقای جنوبی، مسئولیت خود را به عنوان عضو و رئیس دوره‌ای گروه ۲۰، به خوبی درک می‌کند، تجارت، توسعه پایدار، بهداشت، آموزش علم و فناوری، انرژی، تغییرات اقلیمی و کشاورزی را از جمله مسائلی عنوان کرد که برای بهبود وضعیت آنها، باید چاره اندیشی شود.

اجلاس سران گروه ۲۰، امروز شنبه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز شد؛ این اولین اجلاس گروه ۲۰ در قاره آفریقا است.

اجلاس امسال با اختلافات واشنگتن و اتحادیه اروپا بر سر آینده اوکراین و همچنین بن‌بست در مذاکرات آب‌وهوایی در برزیل همراه است.

در این نشست، رهبران جهان از جمله امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، نارندرا مودی نخست وزیر هند، لی چیانگ نخست وزیر چین، لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور دارند.

با این حال، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که اولویت‌های آفریقای جنوبی در زمینه همکاری‌های تجاری و اقدامات اقلیمی با سیاست‌های آمریکا همسو نیست و رئیس‌جمهوری این کشور از حضور در اجلاس خودداری کرده است.

گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور عضو به علاوه اتحادیه اروپا است. اتحادیه آفریقا به عنوان مهمان و ناظر در برخی اجلاس‌های این گروه، حضور دارد.