هویت مظنون تیراندازی در اطراف کاخ سفید مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه سی بی اس نیوز آمریکا نام کامل مظنون تیراندازی در اطراف کاخ سفید را فاش کرد و اعلام کرد که وی رحمان الله لاکانوال؛ تبعه افغانستان و ۲۹ ساله است که سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده است.

شبکه ان بی سی نیوز آمریکا نیز ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی در اجرای قانون گزارش داد که هویت مظنون تیراندازی در اطراف کاخ سفید در مراحل اولیه به‌عنوان یک تبعه افغان مشخص شده است.

این مقامات اجرای قانون گفته‌اند که اف‌بی‌آی در حال تحقیقات اولیه درباره تیراندازی به‌عنوان یک اقدام احتمالی تروریستی است

مدیر اف‌بی‌آی نیز اعلام کرد که تمامی نیروهای دستگاه‌های اجرای قانون فدرال و محلی بسیج شده‌اند تا عاملان حادثه شناسایی شوند.

وی افزود که ترامپ به اف‌بی‌آی اعلام کرده است که این موضوع مربوط به امنیت ملی است.

رئیس پلیس واشنگتن

رئیس پلیس واشنگتن نیز تأکید کرد که تحقیقات در مراحل بسیار اولیه قرار دارد و تاکنون انگیزه‌های حادثه مشخص نشده است.

وی همچنین اعلام کرد که یک نفر بازداشت شده و هیچ مظنون دیگری شناسایی نشده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که نیروی مأموریت مشترک مقابله با تروریسم وابسته به اف‌بی‌آی رهبری تحقیقات درباره حادثه تیراندازی را بر عهده گرفته است.

از سوی دیگر شبکه سی‌ان‌ان نیز اعلام کرد که دولت ترامپ از دادگاه استیناف آمریکا خواسته است به صورت اضطراری دستور توقف اجرای فرمان بازگرداندن گارد ملی از واشنگتن را صادر کند.