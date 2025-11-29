تیراندازی دوباره در آمریکا؛ ۲ نفر در کالیفرنیا زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در تیراندازی در یک مرکز خرید در کالیفرنیا دست کم ۲ نفر زخمی شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

این حمله ۲ روز پس از تیراندازی در اطراف کاخ سفید صورت می‌گیرد که در جریان آن یک نفر از اعضای گارد ملی آمریکا کشته و یک تن دیگر زخمی شده که وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش می‌شود.

این حمله در چند قدمی کاخ سفید صورت گرفت و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را یک تهدید امنیت ملی خواند.

ترامپ عامل این تیراندازی را که یک جوان ۲۹ ساله افغانستانی اعلام و تهدید کرد که وی بهای گزافی را پرداخت خواهد کرد.