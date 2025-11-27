ترامپ، بایدن را در حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید متهم کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در واکنش به حادثه تیراندازی دیروز در نزدیکی کاخ سفید گفت که عامل حمله روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن، که منجر به کشته شدن دو نفر از عناصر گارد ملی شد، در سال ۲۰۲۱ از افغانستان آمده بود و از جمله میلیون‌ها نفری بود که دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق بدون بررسی دقیق سوابق، به آنها اجازه ورود به آمریکا را داده بود.

ترامپ که برای تعطیلات به فلوریدا رفته است، این حادثه را «اقدام تروریستی» توصیف کرد و گفت که مظنون به انجام این حمله یک خارجی است که از افغانستان وارد آمریکا شده و توسط دولت جو بایدن در سپتامبر ۲۰۲۱ به اینجا آورده شده است.

ترامپ با حمله شدید به روند مهاجرت به آمریکا، آن را «بزرگترین تهدید برای امنیت ملی» خواند و دولت قبلی را متهم کرد که به ۲۰ میلیون خارجی ناشناس از سراسر جهان که مورد بررسی دقیق قرار نگرفته‌اند، اجازه ورود داده است.

او تاکید کرد که دولت کنونی باید همه افرادی را که از افغانستان به ایالات متحده آمده‌اند، را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: عامل این حمله وحشیانه فوراً به چنگال عدالت سپرده خواهد شد، البته اگر گلوله‌ای که به او اصابت کرده، او را از پا درنیاورد.

ترامپ گفت: ما این نوع حملات به قانون و نظم را از سوی افرادی که نباید در کشور ما باشند، تحمل نخواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین دستور استقرار ۵۰۰ سرباز بیشتر در واشنگتن دی سی را صادر کرده است که به این ترتیب تعداد کل آنها را به بیش از ۲۵۰۰ نفر می‌رساند.

ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال نوشته بود که دو سرباز به شدت زخمی شده‌اند و مظنون به تیراندازی نیز به شدت مجروح شده است. او عامل این حمله را حیوان توصیف کرد که بهای سنگینی برای اعمالش خواهد پرداخت.