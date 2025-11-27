هوای مازندران ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هواشناسی استان مازندران، هوای مازندران در روز پنجشنبه غالباً ابری همراه با رگبار پراکنده باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، در ساعات مختلف روز آسمان استان ابری پیش‌بینی شده و بارندگی پراکنده احتمال دارد مناطق جلگه‌ای و ساحلی را در بر بگیرد.

هواشناسی با اشاره به ناپایداری جوی تأکید کرد که وزش باد نسبتاً محسوس و کاهش محسوس دما را باید نیز در نظر داشت؛ از این‌رو شهروندان و مسافران استان توصیه شده است برای تردد و فعالیت‌های بیرون از منزل تمهیدات لازم را لحاظ کنند.

فعالتی های دریایی و صیادی مازندران از دیروز به مدت ۴۸ ساعت ممنوع شده است.