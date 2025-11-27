  1. استانها
هوای مازندران ابری است

ساری - هواشناسی مازندران وضعیت هوای استان را در روز پنجشنبه ابری همراه با رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هواشناسی استان مازندران، هوای مازندران در روز پنجشنبه غالباً ابری همراه با رگبار پراکنده باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، در ساعات مختلف روز آسمان استان ابری پیش‌بینی شده و بارندگی پراکنده احتمال دارد مناطق جلگه‌ای و ساحلی را در بر بگیرد.

هواشناسی با اشاره به ناپایداری جوی تأکید کرد که وزش باد نسبتاً محسوس و کاهش محسوس دما را باید نیز در نظر داشت؛ از این‌رو شهروندان و مسافران استان توصیه شده است برای تردد و فعالیت‌های بیرون از منزل تمهیدات لازم را لحاظ کنند.

فعالتی های دریایی و صیادی مازندران از دیروز به مدت ۴۸ ساعت ممنوع شده است.

