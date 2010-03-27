غافلگیری گردشگران از شدت بارش/ تفرجگاه های مازندران خالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از نخستین ساعات امروز شنبه در بیشتر شهرها و ارتفاعات مازندران آغاز شده وهمچنان نیز ادامه دارد، باعث غافلگیری مسافران نوروزی برای دومین بار در یک هفته گذشته شده است.

بیشتر مهمانان نوروزی که در بوستان ها، پارک های جنگلی و تفرجگاه های دیگردر کمپ های رو باز اقامت کرده بودند، مجبور به ترک این مکانها شدند.

اداره کل هواشناسی مازندران نیز با صدور اطلاعیه ای وضعیت جوی این استان را از روز شنبه ابری همراه با بارندگی و روز یکشنبه نیمه ابری تا ابری پیش بینی کرد.

وضعیت جوی مازندران در حال حاضر، صاف تا نیمه ابری از بعد از ظهر بتدریج ابری همراه با بارندگی و وزش باد نسبتا شدید و کاهش دما و وضعیت دریا را موج کوتاه بتدریج مواج و طوفانی گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی مازندران، برای روز یکشنبه آسمان مازندران را ابری همراه با بارندگی و بارش برف در ارتفاعات، وزش باد و کاهش محسوس دما پیش بینی کرد.

اوضاع جوی مازندران دردوشنبه نهم فروردین ماه ،غالبا ابری همراه با بارشهای پراکنده و وزش باد ، از شب با کاهش ناپایداری پیش بینی می شود.

دمای هوای امروز ساری با 2 درجه کاهش نسبت به روز گذشته به 17 درجه ســلـسیوس و کـمینه دمـای هـوای امشب سـاری نیز با دو درجه کاهش نسبت به شب گذشته به شش درجه سلسیوس خواهد رسید.